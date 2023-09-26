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【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加

環球政治 10:41 2023/09/26

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一（25日）宣布，首批美軍主戰坦克「M1艾布蘭」（M1 Abrams）已經運抵當地。美國官員透露，首批M1艾布蘭數量約兩個排，未來數周陸續更多坦克供予烏軍。

俄繞過西方油價上限 今年石油收入料增1170億元 【下一頁】

澤連斯基感謝美國，兌現持續幫助烏克蘭反攻俄羅斯的承諾。他指美軍M1艾布蘭坦克運抵對防長烏梅羅夫（Rustem Umerov）是一大好消息，準備加強烏軍實力。

澤連斯基未有透露實際運抵當地的美軍坦克數量，但有美國官員透露大約8至10架。未來數月內將有更多M1艾布蘭坦克送往烏克蘭，數周內估計將有31架運至烏國。

澤連斯基途徑波蘭未晤官員 關係因穀物爭端續僵 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）上周四（21日）與澤連斯基舉行雙邊會談時表示，首批M1艾布蘭坦克會在數周內抵達烏克蘭。據悉，今次運抵烏克蘭的軍事援助包括彈藥﹑反坦克武器及炮彈等。

烏克蘭持續多次向西方盟友要求，提供更多先進武器協助反攻被俄羅斯佔領地區。歐洲國家如德國及英國等，已向烏克蘭援助「豹2」（Leopard 2）及「挑戰者」（Challenger）。

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責任編輯：吳漢培

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