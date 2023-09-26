▲ 【美國加息】摩通戴蒙：全球未為7厘息率做好準備

市場預期美國加息周期到頂在即，但美國最大銀行摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）近期屢提醒再加息風險，戴蒙最新接受印度傳媒訪問時稱，全球市場未準備好面對利率高達7厘、經濟滯漲的最壞情景，這將對整個金融體系帶來壓力。目前，美國聯儲局邦指標利率5.25至5.50厘。

戴蒙引用「股神」巴菲特名言：

當水退時，你才會發現誰沒有穿褲子。而退潮的時刻將來臨。

戴蒙近期多次表示為了抗擊通脹，利率可能需要進一步上升。他最新補充，5厘和7厘之間的差距對經濟的影響，將比從3厘上升到5厘更加痛苦。

他說，從零息加至2厘，對市場而言幾乎等於沒有加息。從零息加到5厘，會讓一些人措手不及，但沒有人會將5厘視為不可能的範圍，「我不確定全球是否做好了7%的準備。」

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編輯：麥德銘