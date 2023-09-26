數字經濟環境體系構建的關鍵問題

任何新事物的崛起、新生態的完善和新趨勢的形成，從來不是一蹴而就的，而都是一個退二進三、裹挾向前的漸進過程。在人類經濟社會從線下模式向線上模式加速進化的大背景下，數字經濟已成為新質生產力的重要組成部分。從當前發展路徑來看，下一階段區塊鏈技術的突破將對數位經濟從量變到質變產生重要影響。未來將至，相信人類經濟社會的每一點日積跬步終將構成通往星辰大海的宏偉征途。

首先，區塊鏈技術謀求質變突破的關鍵點在於解決擴展性和隱私保護。當前，區塊鏈技術需要解決的核心難題包括擴展性、隱私保護、能源效率和法律法規等方面的挑戰。其中，擴展性問題和隱私保護是當前區塊鏈技術需要解決的最核心問題。關於擴展性問題，主要指目前區塊鏈技術在處理交易時存在性能瓶頸，傳統的區塊鏈設計要求每個參與者都必須驗證每一筆交易，這導致交易速度較慢。另一個區塊鏈需要解決的核心問題是隱私性問題。區塊鏈技術中的隱私問題是指在公開的區塊鏈上，交易和帳戶資訊對所有人都是可見的，這可能會洩露用戶的個人隱私和商業機密。

其次，分層擴展生態系統與零知識證明加速解決區塊鏈關鍵瓶頸，通用區塊鏈將與AI模型高度融合推動人類社會廣泛邁入虛擬世界。關於如何解決區塊鏈擴容性的問題。乙太坊的Layer2生態系統解決方案目前是區塊鏈技術領域最具代表性的技術突破之一。基於Layer2生態系統，來自歐美的區塊鏈專家和AI科學家已經出台了Layer3生態系統。L3生態系統實際上就是通過與Layer2上的側鏈進行連接，並在L1（第一層）上達成最終的一致性和存儲。關於區塊鏈上隱私性的問題。當前AI科學家提出的解決方案主要是基於「零知識證明」（指一種密碼學協定，它允許在不洩露具體資訊的情況下進行驗證）。可以預見，以L3及L2為代表的區塊鏈生態體系將是未來人們實質邁入虛擬經濟的關鍵一步。

最後，區塊鏈關鍵技術瓶頸的突破時間預計為5-10年，各行各業或因區塊鏈開始變革。為了真正實現區塊鏈在各行各業的通用性，L2或L3生態系統的建設中需要滿足不同行業的應用需求，並能夠長期有效維持生態系統安全性、可擴展性和使用者性能之間的平衡。基於我們的研究匯總，基於Plasma或rolled-up等核心機制構建的L2生態系統應用已經初見成效。長期來看，5-10年內Layer2生態才會逐步成熟，主要公鏈（如乙太坊）能全面支援Layer2生態擴展。

責任編輯︰梁浩碩