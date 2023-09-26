【港股市況】ATM個別走、阿里巴巴靠穩　理想汽車再跌4%　恒指跌67點（不斷更新）

港股續低開。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.1%，騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 跌0.7%，理想汽車 （02015） 再跌4%，恒指低開67點，開報17661點，科指跌0.4%，報3866點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：33】恒大 （03333） 開市後跌近6%，低見0.405元，恒大物業 （06666） 跌逾1%，恒大汽車 （00708） 破底低見0.68元後，轉升逾1%高見0.71元。

【09：23】新股途虎 （09690） 首掛開報28元，與招股價一樣。

【09：23】恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 分別跌逾1%。

【恒大危機】恒大一隻40億人幣境內債 未能兌付本息 恒大：繼續傾

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.1%，騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 跌0.7%，理想汽車 （02015） 再跌4%，恒指低開67點，開報17661點，科指跌0.4%，報3866點。

【09：13】期指開報17659點，跌46點。

【08：55】恒指黑期跌約37點，報17686點。道指期貨跌60點，報34213點。

【08：30】内地汽車維修服務平台途虎養車 （09690） 將於今日掛牌，昨暗盤潛水，其中於輝立暗盤交易場收報27元，較招股價28元低3.5%，一手帳面蝕100元。

【新股IPO】途虎9690暗盤潛水 一手帳面蝕100元

【07：45】【恒大危機】恒大前總裁夏海鈞等高層 據報披中國監管控制

【07：45】【Morning精點】一文看清JPEX事態發展︱法巴徐啟敏看好中港股市前景

【07：45】港股ADR收報17746點，升16點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報61.62元，較港收市價高0.57元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報304.12元，較港收市價低0.28元或.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.21元，較港收市價高0.86元或1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國兩黨爭拗持續，聯邦政府存在10月1日停擺的超短綫風險，美股周一開市走弱，午市反覆靠穩，道指最終升43點，收報34006點；標指升17點，收報4337點；納指升59點或0.45%，收報13271點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升39點 阿里美股高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩