【港股市況】阿里巴巴、美團逆市穩　比亞迪跌4%、周大福升4%　恒指午後跌逾百點創今年低（不斷更新）

港股半日跌近150點曾創今年低。恒指低開67點，其後走勢向下，曾跌172點低見17556點，恒生指數半日跌149點，報17580點，成交387.7億元。科指跌1.1%，報3840點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩，分別升0.6%及0.2%。恒大 （03333） 續跌近7%，比亞迪 （01211） 跌逾4%，周大福 （01929） 逆市升逾4%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：16】百度 （09888） 股價逆市升1%，高見129.5元。國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批信息，共89款遊戲獲批當中包括百度旗下出版的「打造與冒險」。

【遊戲版號】內地9月批出89款遊戲版號 騰訊及網易榜上無名

【13：09】中國奧園 （03883） 續跌一成，低見0.29元。

【13：08】大市跌幅擴至200點。

【13：02】港股午後初段跌幅再跌為擴大，恒指跌177點，報17552點，科指跌1.3%，報3833點。

【12：00】恒生指數半日跌149點，報17580點，成交387.7億元。科指跌1.1%，報3840點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩，分別升0.6%及0.2%。恒大 （03333） 續跌近7%，比亞迪 （01211） 跌逾4%，周大福 （01929） 逆市升逾4%。

【11：45】恒指中午收市前跌近150點，報17581點，跌147點，科指跌1%，報3842點。

【11：40】美團 （03690） 升1%，高見118.4元，ATMXJ中表現最好，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 跌0.9%，小米 （01810） 跌0.7%，京東 （09618） 跌逾2%，破底低見112.5元。

【11：37】比亞迪 （01211） 最新跌逾4%，低見236.8元。

【11：34】內地股市半日向下，上證半日跌0.3%，深證跌0.4%，創業板指跌0.5%。

【11：19】【貼現窗】隔夜Hibor周一創新高 金管局貼現窗投放13.9億元

【11：00】【美國制裁】美國商務部將28家實體列入黑名單 包括11個中國實體、其中三家香港註冊

【10：46】周大福 （01929） 最新升近6%，高見11.86元，暫為表現最好藍籌，百威亞太 （01876） 跌近4%，破底低見15.46元，藍籌中表現最差。

【10：41】【新股IPO】途虎養車9690首掛升逾1% 一手帳面賺40元

【10：38】馬可數字科技 （01942） 再跌近一成，低見9.05元。

【10：36】友芝友生物 （02496） 上市翌日，股價逆市升逾9%，高見17.66元創上市後新高。另一半新股樂艙物流 （02490） 跌近2%，低見4.9元。

【10：34】比亞迪 （01211） 跌逾2%，吉利 （00175） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌0.2%，廣汽 （02238） 跌0.3%，華晨 （01114） 升逾1%，恒大汽車 （00708） 破底後轉升近3%。另外，蔚來 （09866） 跌0.5%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 跌3%。

【10：32】億達中國 （03639） 升近兩成，高見0.197元。

【10：29】三桶油逆市向好，中石油 （00857） 升0.7%，中海油 （00883） 升0.1%，中石化 （00386） 升0.5%。

【10：23】美圖公司 （01357） 逆市再升7%，高見3.38元。

【10：15】中國儒意 （00136） 跌逾8%，低見1.89元。

【10：11】周大福 （01929） 逆市升逾4%，高見11.74元。

【10：10】四海國際 （00120） 逆市升逾44%，高見1.59元。

【10：06】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升約0.1%，騰訊 （00700） 跌0.8%。

【10：05】恒指最新跌104點，報17624點，今早曾低見17571點創今年低。

【10：03】濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 反彈0.7%，金沙 （01928） 續跌1%，永利 （01128） 升0.8%，美高梅 （02282） 跌0.4%，澳博 （00880） 跌0.3%，新濠 （00200） 升0.5%。

【09：55】玖紙 （02689） 績後跌逾2%，低見4.35元。玖紙全年轉虧23.8億元人民幣，首次不派末期息。

【玖紙業績】玖紙上市17年以來首次虧損 首次全年不派息 毛利率大跌至2.7%

【09：47】李寧 （02331） 跌4%，破底低見32.15元，安踏 （02020） 跌逾2%，特步 （01368） 跌逾1%。

【09：45】大市早段跌幅擴至150點，報17575點，跌153點。科指跌1.7%，報3818點。

【09：33】恒大 （03333） 開市後跌近6%，低見0.405元，恒大物業 （06666） 跌逾1%，恒大汽車 （00708） 破底低見0.68元後，轉升逾1%高見0.71元。

【09：23】新股途虎 （09690） 首掛開報28元，與招股價一樣。

【09：23】恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 分別跌逾1%。

【恒大危機】恒大一隻40億人幣境內債 未能兌付本息 恒大：繼續傾

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.1%，騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 跌0.7%，理想汽車 （02015） 再跌4%，恒指低開67點，開報17661點，科指跌0.4%，報3866點。

【09：13】期指開報17659點，跌46點。

【08：55】恒指黑期跌約37點，報17686點。道指期貨跌60點，報34213點。

【08：30】内地汽車維修服務平台途虎養車 （09690） 將於今日掛牌，昨暗盤潛水，其中於輝立暗盤交易場收報27元，較招股價28元低3.5%，一手帳面蝕100元。

【新股IPO】途虎9690暗盤潛水 一手帳面蝕100元

【07：45】【恒大危機】恒大前總裁夏海鈞等高層 據報披中國監管控制

【07：45】【Morning精點】一文看清JPEX事態發展︱法巴徐啟敏看好中港股市前景

【07：45】港股ADR收報17746點，升16點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報61.62元，較港收市價高0.57元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報304.12元，較港收市價低0.28元或.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.21元，較港收市價高0.86元或1%。

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【07：30】美國兩黨爭拗持續，聯邦政府存在10月1日停擺的超短綫風險，美股周一開市走弱，午市反覆靠穩，道指最終升43點，收報34006點；標指升17點，收報4337點；納指升59點或0.45%，收報13271點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升39點 阿里美股高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩