  • 30°C
香港時間 : 2023926日 (週二) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期+北水】北水吸資大縮至1.7億　買騰訊美團沽ETF　恒指夜期跌34點（不斷更新）

股市 19:09 2023/09/26

分享：

分享：

隨中秋國慶假期臨近，北水南下力度減少，全日吸資縮至1.7億元，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別有5.2億及4億元淨流入，不過，三大指數ETF卻錄得淨走資，盈富基金 （02800） 遭淨沽16.2億元，南方恒生科技ETF （03033） 淨沽7.5億元，國指ETF （02828） 亦有6.5億元淨走。

北水動向：

點擊圖片放大

百度逆市穩、騰訊險守300關 友邦跌3% 恒指跌262點創今年低

港股跌逾200點創今年低。恒指低開67點，其後走勢向下，午後曾跌最多349點，低見17379點。恒指跌262點，收報17466點，成交824.7億元。科指跌1.7%，報3817點。ATM跌0.5%至1.5%，騰訊 （00700） 險守300元關口，百度 （09888） 逆市升0.9%，友邦 （01299） 跌3%，恒大 （03333） 再跌8%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
新奧能源66.05+2.6+210
百度128.50+0.9+144
周大福11.46+2.9+121
滙豐60.40-1.1-1610
騰訊300.00-1.5-1913
友邦61.65-3.1-36333

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

點擊圖片放大
+8
+7

即市走勢︰

【19：07】恒指夜期跌34點，報17494點。

【17：54】【GEM改革】港交所公布GEM上市改革諮詢文件　重推轉主板機制、最快2024年初生效

【17：43】【造市案】爭議股照入港股通標的指數？　恒指公司：納入指數依據客觀數據

【17：22】【新股IPO】阿里巴巴擬分拆菜鳥在港主板上市　已向聯交所提交分拆計劃

【16：10】ATM跌0.5%至1.5%，騰訊 （00700） 險守300元關口，百度 （09888） 逆市升0.9%，友邦 （01299） 跌3%，恒大 （03333） 再跌8%，恒指跌262點，收報17466點，成交824.7億元。科指跌1.7%，報3817點。

開市追揸沽

【16：00】恒指U盤前跌258點，報17470點。

【15：44】新股途虎 （09690） 尾市報29.55元，高招股價半成。

【15：33】【內房危機】阮國恒：內房危機未穩、港銀特定分類貸款或再升　考慮擴大系統重要性銀行

【15：20】騰訊 （00700） 尾市跌逾1%失守300元，低見298.2元，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 轉跌0.7%。

【15：11】大市跌300點，科指跌近2%。

【15：07】恒指尾市跌幅進一步擴大，最新跌267點，報17462點，科指跌1.7%，報3815點。

【15：00】半新股友芝友生物 （02496） 升幅擴至逾16%，高見18.9元見上市後新高。

【14：53】港股最新跌逾200點，報17510點跌218點，科指跌1.4%，報3830點。

【14：46】友邦 （01299） 午後跌逾3%，低見61.6元。

【14：42】【新股IPO】泰國Big C CEO： 明年是IPO更好時機　對泰港同步上市仍持開放態度

【14：31】信義玻璃 （00868） 午後跌逾5%，為表現最差藍籌。此外，舜宇 （02382） 、李寧 （02331） 亦分別跌5%破底。

【13：34】大市跌幅略為收窄，跌153點，報17575點，午後曾低見17525點，科指跌0.9%，報3846點。

【13：22】舜宇 （02382） 午後跌逾5%，破底低見53.2元，另一手機孖寶瑞聲 （02018） 跌逾2%，低見13元。

【13：16】百度 （09888） 股價逆市升1%，高見129.5元。國家新聞出版署發布9月國產網絡遊戲審批信息，共89款遊戲獲批當中包括百度旗下出版的「打造與冒險」。

【遊戲版號】內地9月批出89款遊戲版號　騰訊及網易榜上無名

【13：09】中國奧園 （03883） 續跌一成，低見0.29元。

【13：08】大市跌幅擴至200點。

【13：02】港股午後初段跌幅再跌為擴大，恒指跌177點，報17552點，科指跌1.3%，報3833點。

【12：00】恒生指數半日跌149點，報17580點，成交387.7億元。科指跌1.1%，報3840點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩，分別升0.6%及0.2%。恒大 （03333） 續跌近7%，比亞迪 （01211） 跌逾4%，周大福 （01929） 逆市升逾4%。

【11：45】恒指中午收市前跌近150點，報17581點，跌147點，科指跌1%，報3842點。

【11：40】美團 （03690） 升1%，高見118.4元，ATMXJ中表現最好，阿里巴巴 （09988） 升0.1%，騰訊 （00700） 跌0.9%，小米 （01810） 跌0.7%，京東 （09618） 跌逾2%，破底低見112.5元。

【11：37】比亞迪 （01211） 最新跌逾4%，低見236.8元。

【11：34】內地股市半日向下，上證半日跌0.3%，深證跌0.4%，創業板指跌0.5%。

【11：19】【貼現窗】隔夜Hibor周一創新高　金管局貼現窗投放13.9億元

【11：00】【美國制裁】美國商務部將28家實體列入黑名單　包括11個中國實體、其中三家香港註冊

【10：46】周大福 （01929） 最新升近6%，高見11.86元，暫為表現最好藍籌，百威亞太 （01876） 跌近4%，破底低見15.46元，藍籌中表現最差。

【10：41】【新股IPO】途虎養車9690首掛升逾1%　一手帳面賺40元

【10：38】馬可數字科技 （01942） 再跌近一成，低見9.05元。

【10：36】友芝友生物 （02496） 上市翌日，股價逆市升逾9%，高見17.66元創上市後新高。另一半新股樂艙物流 （02490） 跌近2%，低見4.9元。

【10：34】比亞迪 （01211） 跌逾2%，吉利 （00175） 跌逾1%，長汽 （02333） 跌0.2%，廣汽 （02238） 跌0.3%，華晨 （01114） 升逾1%，恒大汽車 （00708） 破底後轉升近3%。另外，蔚來 （09866） 跌0.5%，小鵬汽車 （09868） 跌逾2%，理想汽車 （02015） 跌3%。

【10：32】億達中國 （03639） 升近兩成，高見0.197元。

【10：29】三桶油逆市向好，中石油 （00857） 升0.7%，中海油 （00883） 升0.1%，中石化 （00386） 升0.5%。

【10：23】美圖公司 （01357） 逆市再升7%，高見3.38元。

【10：15】中國儒意 （00136） 跌逾8%，低見1.89元。

【10：11】周大福 （01929） 逆市升逾4%，高見11.74元。

【10：10】四海國際 （00120） 逆市升逾44%，高見1.59元。

【10：06】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升約0.1%，騰訊 （00700） 跌0.8%。

【10：05】恒指最新跌104點，報17624點，今早曾低見17571點創今年低。

【10：03】濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 反彈0.7%，金沙 （01928） 續跌1%，永利 （01128） 升0.8%，美高梅 （02282） 跌0.4%，澳博 （00880） 跌0.3%，新濠 （00200） 升0.5%。

【09：55】玖紙 （02689） 績後跌逾2%，低見4.35元。玖紙全年轉虧23.8億元人民幣，首次不派末期息。

【玖紙業績】玖紙上市17年以來首次虧損　首次全年不派息　毛利率大跌至2.7%

【09：47】李寧 （02331） 跌4%，破底低見32.15元，安踏 （02020） 跌逾2%，特步 （01368） 跌逾1%。

【09：45】大市早段跌幅擴至150點，報17575點，跌153點。科指跌1.7%，報3818點。

【09：33】恒大 （03333） 開市後跌近6%，低見0.405元，恒大物業 （06666） 跌逾1%，恒大汽車 （00708） 破底低見0.68元後，轉升逾1%高見0.71元。

【09：23】新股途虎 （09690） 首掛開報28元，與招股價一樣。

【09：23】恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 分別跌逾1%。

【恒大危機】恒大一隻40億人幣境內債　未能兌付本息　恒大：繼續傾

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.1%，騰訊 （00700） 跌1%，美團 （03690） 跌0.7%，理想汽車 （02015） 再跌4%，恒指低開67點，開報17661點，科指跌0.4%，報3866點。

【09：13】期指開報17659點，跌46點。

【08：55】恒指黑期跌約37點，報17686點。道指期貨跌60點，報34213點。

【08：30】内地汽車維修服務平台途虎養車 （09690） 將於今日掛牌，昨暗盤潛水，其中於輝立暗盤交易場收報27元，較招股價28元低3.5%，一手帳面蝕100元。

【新股IPO】途虎9690暗盤潛水　一手帳面蝕100元

【07：45】【恒大危機】恒大前總裁夏海鈞等高層　據報披中國監管控制

【07：45】【Morning精點】一文看清JPEX事態發展︱法巴徐啟敏看好中港股市前景

【07：45】港股ADR收報17746點，升16點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報61.62元，較港收市價高0.57元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報304.12元，較港收市價低0.28元或.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.21元，較港收市價高0.86元或1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+4
+3

【07：30】美國兩黨爭拗持續，聯邦政府存在10月1日停擺的超短綫風險，美股周一開市走弱，午市反覆靠穩，道指最終升43點，收報34006點；標指升17點，收報4337點；納指升59點或0.45%，收報13271點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

 

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升39點　阿里美股高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌126點　納指期貨跌0.5%　日圓滙價撲149（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款