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【債務上限】穆迪︰華府若停擺　將對美國信用評級構成負面影響

宏觀解讀 07:50 2023/09/26

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【債務上限】穆迪︰華府若停擺　將對美國信用評級構成負面影響

美國政府距離10月1日停擺日子愈來愈近，面對停擺的超短綫風險，評級機構穆迪表示停擺將對美國的信用評級構成負面影響，嚴重限制華府財政政策的靈活性。目前，穆迪是唯一一家授予美國最高評級的主要信評機構

穆迪的一份報告稱，雖然政府償債不會受到影響，而且短暫停擺不太可能擾亂經濟，但將凸顯出美國機構和政府的治理能力，相對於其他Aaa評級國家更弱。特別是，這將表明在財政赤字擴大和債務承受能力惡化導致財政實力下降之際，政治兩極分化加劇對財政政策制定造成重大限制。

穆迪又表示，美國政府關門的影響將主要集中在政府部門較多的地區，具體還取決於關門的時間長短。若時間短暫的，對整體經濟和其GDP增長預測的影響也很小。一旦關門時間延長，損害全國企業和消費者信心，或引發金融市場的不利反應，那麼影響將會更為明顯。

目前，美國國會正努力推動一項短期支出法案，以阻止政府在10月進入新財年就陷入停擺。

穆迪是三大信用評等機構中唯一給予美國AAA優秀評等的機構。2011年在債務上限陷入僵局後，標普下調美國評級。今年8月，惠譽調低美國的AAA評級。

開市追揸沽

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責任編輯︰梁浩碩

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美股 穆迪 美國 停擺
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