【券商點睇】受惠原油運輸上升周期 高盛予中遠海能「買入」評級

高盛指出，俄羅斯石油受制裁、油輪航運路綫轉移，導致運費上升，相信升勢將會持續，因為訂單量少、現有船隊老化、各地環保要求令航速減慢等因素，令市場供應受限。另一方面，煉油工作轉移至東方、亞洲向美國海灣的進口增加，將會導致結構性需求上升。

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該行預計，今明兩年，中遠海能（01138）運輸路程分別上升13%及3%，運費分別上升32%及7%，總收入分別上升32%及11%，將會完全抵銷成本分別上升5%及7%的影響，帶動今明兩年純利增長3倍、22%。報告稱，該行首予中遠海能「買入」評級，目標價9.8元，公司作為全球最大上市油品運輸船隊，在原油及成品油運輸上升周期下將會受惠。

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責任編輯：林衛