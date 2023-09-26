  • 33°C
香港時間 : 2023926日 (週二) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】受惠原油運輸上升周期 高盛予中遠海能「買入」評級

股樓投資 12:33 2023/09/26

分享：

分享：

高盛指出，俄羅斯石油受制裁、油輪航運路綫轉移，導致運費上升，相信升勢將會持續，因為訂單量少、現有船隊老化、各地環保要求令航速減慢等因素，令市場供應受限。另一方面，煉油工作轉移至東方、亞洲向美國海灣的進口增加，將會導致結構性需求上升。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

專題影片

該行預計，今明兩年，中遠海能（01138）運輸路程分別上升13%及3%，運費分別上升32%及7%，總收入分別上升32%及11%，將會完全抵銷成本分別上升5%及7%的影響，帶動今明兩年純利增長3倍、22%。報告稱，該行首予中遠海能「買入」評級，目標價9.8元，公司作為全球最大上市油品運輸船隊，在原油及成品油運輸上升周期下將會受惠。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

 

【同場加映】青姐話：多事之秋 好淡隻揪

青姐話

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
目標價 買入 中遠海能（01138） 港股 中國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款