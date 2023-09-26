【券商點睇】借力旅遊復甦業績釋放 新秀麗目標價上望36.15元

天風證券認為，新秀麗（01910）作為百年箱包龍頭企業，立足材料、產品及設計創新，通過並購助力全球化擴張，形成了以新秀麗、American Tourister與Tumi為核心品牌，多個子品牌差異化覆蓋市場的品牌矩陣。

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該行表示，國際出行修復進行時，箱包市場回彈空間較大。隨着全球旅遊業進一步復甦，國際航班數持續增加，箱包市場將有望較大回彈空間。參考行業數據，預計2023年全球箱包市場規模將達到1,665億美元，按年增9.4%；中國箱包市場規模將達到2,469億元人民幣，按年升10.1%。

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報告指，隨著全球大部分市場出行修復，公司業績或有進一步增長空間，預計2023至2025年收入分別為39.62億美元、44.91億美元及49.71億美元，純利分別為3.9億美元、4.5億美元和5.2億美元，對應預測市盈率為12.2倍、10.6倍和9.2倍，參考可比公司平均估值，給予2023年預測市盈率17倍的估值，目標價36.15港元。

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責任編輯：林衛