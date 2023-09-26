【券商點睇】期待雙十一全量上綫增量 快手電商與廣告增長惹人憧憬

招銀國際指出，當前投資者普遍對快手（01024）青睞度較高，看好其電商及廣告市佔率提升空間、利潤釋放邏輯。市場主要聚焦四方面問題。第一，用戶和算法：DAU此前4億目標是否有進一步上升空間，用戶時長變化趨勢和目標。第二，電商：下半年工作重點和KPI，貨架進展和空間。

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第三，廣告：外循環廣告天花板和增長策略，原生廣告對加載率提升效果，品牌廣告高增長支撐邏輯。第四，競爭：微信視頻號潛在影響，本地生活差異化抓手。

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該行指，快手在過去多季度實現好於行業的韌性增長，並持續上修利潤率，配合40億元的回購計劃，是當前宏觀不確定性下具備高防禦性的成長型標的，看好下半年業績的高確定性，中長期電商增量空間、外循環廣告復甦，以及利潤釋放可期，維持「買入」評級，目標價97元。

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責任編輯：林衛