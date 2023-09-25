【分析】晉達資產管理指恒指估值合理　但有兩大因素影響港股吸引力？

港股周一（25日）回吐超過300點，萬八關得而復失，晉達多元資產收益團隊主管John Stopford認為，中港股市估值合理，惟美國利率在18個月內由零提升至現時逾5厘水平，利率高企加上地緣政治等因素困擾，影響港股吸引力，令股市成交低迷，但預期中央不會容許經濟崩潰。

料寬鬆措施會繼續出台支持內地經濟

他認為中港股市前景好壞參半，指兩地股市估值合理，惟美國利率在18個月內由零提升至現時逾5厘水平，加上長時間受到地緣政治等因素困擾，影響港股吸引力，令股市成交低迷，但同時指有內地政策足夠正面刺激，抵銷包括消費需求疲弱等結構性負面因素。

John Stopford指，房地產市場是內地過去數十年的主要增長動力，近期亦推出不少貨幣政策及放寬內房市場的措施支持經濟，相信中央不會容許經濟崩潰，料將會繼續有寬鬆措施出台。

美國明年有機會出現經濟衰退

外圍方面，他認為環球經濟存在結構性風險，不少指標都指向通脹會急劇下降，令經濟出現衰退。當中美國居民超額儲蓄有回落跡象，實際利率處於正數高水平，加上信貸疲弱，會影響GDP增長，料當地經濟明年有機會衰退，屆時利率將會再次回落，故建議投資者應維持防守性配置。

對於經濟能否出現「軟著陸」，John Stopford坦言，軟著陸的空間非常狹窄，因失業率即使維持在4%以下的偏低水平，經濟同時保持穩定增長，如出現以上情況，央行就會有空間再次加息，令原本偏低的失業率有機會上升，加上數據的滯後性會影響央行判斷，或會抹殺軟著陸的機會。

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編輯：葉志偉