▲ 【富途FUTU】富途推首個理財教育桌遊 普及兒童理財教育

富途（美：FUTU）公布，為了更有效地普及理財教育，推出首個理財教育桌遊「富途棋才」，並於上周末在荃灣D·PARK舉辦桌遊發布及試玩會；又宣布與香港教育工作者聯會創科教育（教聯會）聯手招募本港逾60間小學舉行校際桌遊比賽，進一步引入本地小學，從小培育小朋友正確的理財觀念。

▼ 點擊圖片放大

發布會上，南方東英資產管理、特區政府投資推廣署為支持機構，並有不少慈善機構及教育聯盟的代表出席參與，約200名小朋友及家長參與當日試玩會。

「富途棋才」原意是希望小朋友從小培養理財知識，強化小朋友的理財觀。通過遊戲中的模擬場景，將有關「儲蓄」、「投資」、「錢生錢」及「消費」等抽象的理財概念化繁為簡，從小灌輸小朋友一些基本的財務知識及理財概念，打破對理財涉及深奧理論的刻板印象。

更多美股新聞

相關文章：【業績｜互聯網券商】富途第二季經調整淨利潤增73% 用戶總數突破2千萬

相關文章：【大行看法】富途料恒指下半年不會再創低位 偏好高息電訊股和消費股

記者：伍鍵文