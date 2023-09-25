【新世界系】新世界「Share for Good 愛互送」夥16間初企　助兒童之家青年規劃職涯

▲ 【新世界系】新世界「Share for Good 愛互送」夥16間初企 首創無限試工、助兒童之家青年規劃職涯

新世界發展 （00017） 旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」首度舉行「未來築職」計劃，連同16間創新企業，聚焦支援逾 100 名兒童之家的青年，更首度引入無限試工模式及一系列創新職涯規劃工作坊，助青年啟迪志向，擴闊視野。「未來築職」計劃剛於上周六（23日）舉行啟動禮，出席典禮的社會福利署署長李佩詩致辭時表示，所有青年人只要在成長中得到適當的啟導和鼓勵，都可以為自己創造未來、為社會作出貢獻。

成立「青年及少數族裔委員會」

為了拓展更多青年服務計劃，Share for Good 已成立由專家及年輕人組成的「青年及少數族裔委員會」，探討及落實針對年輕人及少數族裔的社會創新項目，當中包括 「未來築職」計劃。

委員會主席鄭余雅穎指出，「未來築職」計劃冀匯聚企業力量，為弱勢青年提供多元訓練及工作體驗，幫助他們盡早發掘個人潛能，以及突破自身資源限制，透過計劃舉辦的一系列職前規劃及實習機會，將有助青年盡早訂定目標，規劃職涯。

首創引入無限試工模式 助青年了解職場新趨勢

此外，「未來築職」首創引入 「無限試工」模式，鼓勵參加者於計劃期內盡情「試工」，進行各種行業探索，職 位涵蓋各類新興及熱門行業，如雲端農業、低碳旅遊及社交平台推廣等。

當中包括農業科技公司「水耕細作」，讓青年體驗智能農場運作，如運營數據收集、協助推行雲端農業系統等；至於由兩名九十後創立的「V'air可持續發展教育」， 則讓實習生策劃可持續旅遊教育項目，從中學習環境、社會、企業管治概念和初創組織管理；「OneDegree Hong Kong」帶領青年認識最新虛擬保險營銷，並了解寵物市場為保險行業帶來之新機遇。

透過各種難得的實習機會及工作探索，參加者可了解職場新趨勢，體驗不同行業日常運作及企業文化，助青年訂定志向，規劃多元職涯。

夥各大機構 助青年踏入職場

「未來築職」亦提供緊貼潮流的求職指導，包括由職場社交平台 LinkedIn 與青年分享職場大數據，以及生成式人工智能（Generative AI）的運用等。LinkedIn 並同時捐贈 Premium 帳戶，參加者可於線上學習 20,000 以上的專業課程，獲取履歷認證。

此外，勞工處青年就業科亦會向參加者介紹該科提供的全面及個人化就業服務，以助青年認識自我和職業志向；新世界發展及其士集團的人力資源部則分別教授多種實用技巧，包括職場禮儀、履歷寫作及模擬面試；而滙豐 （00005） 香港則分享個人理財知識，為即將進入職場之青年作好全方位準備。

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編輯：伍鍵文