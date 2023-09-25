文化商業貢獻創價值　鄭志剛獲頒科大頒榮譽大學院士

香港科技大學日前舉行榮譽大學院士頒授典禮，新世界發展（00017）行政總裁鄭志剛、著名單車手李慧詩、全國人大代表陳曉峰、前科大校董會成員及香港會計師公會前會長馮英偉、知名小提琴家姚珏、科大工商管理學校校長顧問葉毓強，同獲頒授榮譽大學院士。

科大指，鄭志剛是新世界第三代掌舵人，成功在港推動「文、商共融」理念，將文化藝術元素，融入企業在香港及內地的多元生態圈，並積極回饋社會，提升公眾生活質素。

科大又指，鄭志剛為新世界這家屹立半世紀的家族企業，注入創新思維和嶄新意念，而在他帶領下，新世界成為首家以「創造共享價值」為企業發展策略的香港上市公司，並創立全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」及非牟利房社企「新世界建好生活」，向基層社群提供支援。

延伸閱讀【香港夜繽紛】K11海濱夜市人頭湧湧 廿蚊四粒燒賣檔排長龍 9時沽清【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機