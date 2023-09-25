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【玖紙業績】玖紙上市17年以來首次虧損　首次全年不派息　毛利率大跌至2.7%

股市 19:15 2023/09/25

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玖龍紙業 （02689） 公布截至6月底止全年業績，收入跌12.1%至567.39億元（人民幣，下同），因產品價格下跌，毛利率由10.8%跌至2.7%，全年盈轉虧，虧損23.83億元，首次不派末期息，連同不派中期息，上市以來首次全年不派息。

玖紙指出，受疫後復甦緩慢影響，內需消費及出口業不足制約明顯，包裝紙需求及其價格因而持續疲弱；加上全球通脹、能源價格波動、美元加息、進口競爭加劇等不利因素，令集團利潤表現帶來極大負面影響。

玖紙續指，雖然銷量少幅上升，在市場疲弱之下，多番減價促銷及停產去庫存，令盈利出現上市17年以來首次虧損。

玖紙表示，擴產計劃仍會持續，稱擁有優質原料是造紙企業發展之根本，也是控制成本之關鍵，集團正積極擴充原料，待所有項目完成後，集團之纖維原料總設計年產能將達到683萬噸，可更好地發揮好垂直產業鏈之優勢。

玖紙預期，中長遠而言，「以紙代塑」機遇、消費升級機遇、原料緊張等誘因將更突顯集團漿紙一體化之優勢，有利提升市場份額，並逐漸實現穩定的經營和盈利。

【盈警｜紙業股】玖龍紙業發盈警　料6月底止年度轉虧蝕最多26億元人幣

記者：譚志偉

港股 業績公布 中國市場 派息 玖龍紙業（02689）
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