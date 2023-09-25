【保險銷售】永明金融冀年內內地訪客業務佔比提升至30%　續招聘更多理財顧問

▲ 香港永明金融行政總裁林嘉言(左)及香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹。

香港永明金融行政總裁林嘉言指，中港全面通關後，內地訪港旅客帶動強勁銷售勢頭，今年第二季離岸首年標準保費（APE）是第一季的3.78倍，基於大灣區充滿機遇，有信心將內地訪客業務佔比在今年內由23%，提升至30%，未來會進一步提升到40%至50%，集團將繼續招聘更多理財顧問，尤其是熟悉內地市場的人才。

林嘉言表示，下半年將集中火力推廣三項新儲蓄及人壽產品，預期新產品可帶動下半年的銷售總額有顯著升幅，集團將繼續投資數碼化，預計每年投資最少2億元 ，以提升營運效率，為客戶提供更便利的理財及索償配套。

第二季新造業務價值按年上升4倍

受惠理財顧問的擴充計劃，林嘉言指，香港永明金融第二季新造業務價值按年上升4倍，第二季的APE及新造保單數量增幅均超出市場平均數，其中APE按季升29%，高於行內平均的16%，上半年APE增長逾兩倍，其中本地市場APE增長83%，跑贏整體市場APE的10%增長，預計增長趨勢將持續至下半年。

林嘉言稱，上半年主打ESG投資的產品銷售表現強勁，總銷售額佔公司生意七成以上，可見客戶對ESG產品的需求甚大。香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹補充，支持永續發展或低碳並不意味必須犧牲回報，過去五年富時環球 ESG 低碳指數回報為54%，較沒有 ESG和低碳成份的指數 （50%） ，回報多4個百分點。截至今年8月，富時環球ESG低碳指數兩個月回報率為3.2%。

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編輯：陳韻妍