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玖龍紙業去年度 盈轉虧蝕23億人幣

股樓投資 20:05 2023/09/25

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玖龍紙業 (02689) 公布去年度業績。集團去年度銷量增加約3.4%。收入減少約12.1%至人民幣567.9億元人民幣，乃主要由於2023年度的產品售價下跌所致。 期內，毛利潤減少約78.1%至15.3億元人民幣， 同時錄得虧損約23.8億元人民幣，不派末期息。

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截至今年6月，玖紙的包裝紙板、文化用紙、高價特種紙及漿產品的設計年產能總額約為2,290萬噸，其中卡紙、高強瓦楞芯紙、塗布灰底白板紙、文化用紙、高價 特種紙及漿產品分別約為1,260萬噸、340萬噸、260萬噸、110萬噸及320萬噸。 四家美國漿紙廠年產能約為130萬噸產品。

集團展望，後疫情時代，機遇與挑戰將會並存。儘管當前營商環境仍然充滿變數，例如地緣政治危機未解除，海外經濟緊縮等不利出口業務之因素猶在；然而隨著中央政府加大對 民營經濟政策支持力度，本集團深信內需消費將進一步提速，工業經濟也會持續回穩向好。中長遠而言，「以紙代塑」機遇、消費升級機遇、原料緊張等誘因將更突顯集團漿紙一體化之優勢，有利提升市場份額，並逐漸實現穩定的經營和盈利。玖紙會做好產銷平衡，推進原料佈局，並以創新產品應對市場需求，降本增效，並做好安全及綠色生產，盡快扭虧為盈，抓好取得長期盈利增長關鍵。

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撰文 : 李尚毅

玖龍紙業（02689） 港股

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