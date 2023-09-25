【公關大娜移@iM網欄】Swiftonomics席捲全球 「騷」經濟吸引人「留」

「香港夜繽紛」隆重出爐，尖沙咀星光大道叫賣的20蚊四粒魚蛋、98元的香腸拼盤，引來話題紛紛，有人討論總好過一潭悶水。筆者對於喝葡萄酒配魚皮餃的興趣了了，前幾晚相約好友看了一齣蝦頭的獨腳戲，在藝術中心舉行，座無虛席，票價由390至520元不等，買了笑足整晚的歡愉，盡興而返，無人投訴太貴。

雖則話許多人喜歡北上平玩平食，鍾情本土薑的粉絲仍有不少。如果有特色、具心思噱頭、好玩兼得意，或長到知識的活動，大部分市民還是甘之如飴地掏腰包「幫襯」的。朋友要去寺院修讀佛教藝術與文化課程，學費二千，一霎眼的功夫，已經線上付費報名了。忍不住質疑住在港島東的她，晨早流流搭地鐵轉小巴，九點到達新界東上堂，會不會流於三分鐘的熱度。原來好友一早愛上寺院寧靜的環境，加上導師陣容鼎盛，題材吸引，即使長途跋涉，也認為物超所值。

筆者早前到台灣參加森林瑜珈，在古木參天的園區，練習瑜珈放鬆身心，融入大自然，過程相當療癒。台灣森林覆蓋率達60.7%，亞洲排名第7，近年盛行Forest Therapy，Forest = For + Rest，讓身心沐浴林木氛圍之中，得到舒展與寧靜。香港亦不乏樹木繁茂的郊野公園，機構可多舉辦這類活動，鼓勵精神緊張的港人放慢腳步，到山林中放鬆心情，促進精神健康。

小食檔林立的星光大道對大眾吸引力有限，若然請來韓國男女天團、周杰倫、宇多田光來開show，叫座力肯定脫胎換骨，但何解天王巨星紛紛過濠江開個唱，有點匪夷所思。針對中港觀眾的喜好，邀請不同的歌手組合持續地來港開演唱會，產生的連鎖效應更加澎湃，五月天的粉絲大多來自內地，有些更連捧幾場，酒店機票偶像禮物及飲食的消費額，天后Taylor Swift 洛杉磯個唱衍生近25億港元的經濟效益，故美其名曰Swiftomomics；周總海口開4場騷，翻動旅遊收入近十億元人民幣。

過往的亞洲娛樂之都聲色璀燦，如今卻在燒賣灑多少滴辣椒油，這種蠅頭小利上打轉。倒不如將「騷」經濟做強做大，把個唱、劇場、中年好聲音搬到大型戶外場地，將世界級歌手演藝人請來，一場接續一場，維港兩岸必定人聲沸騰。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

Facebook：公關大娜移