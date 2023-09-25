【電動車】蔚來美股盤前曾瀉7%　緊急否認大額撲水

▲ 蔚來否認集資30億美元傳聞

彭博引述消息稱，本周宣布跨界賣手機的新能源車企蔚來 （09866） （美：NIO）考慮尋求投資者融資30億美元，以解決流動性問題，料最快明年進行融資活動，並就此已與中東投資者接洽。不過，蔚來否認融資傳聞，稱消息不屬實。

受消息影響，蔚來美股盤前一度急瀉8%，最新跌幅雖然收窄，但仍跌6.8%，報7.96美元。

值得留意的是，蔚來6月初獲阿布扎比政府支持的投資機構CYVN Holdings L.L.C.，進行戰略性股權投資，認購約8469.6萬股A類普通股，投資金額達約7.4億美元。又於本月初公布，擬發行的兩項轉可換優先債券，分別於2029年及2030年到期，發行額均為5億美元。

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記者：伍鍵文