新加坡8月核心通脹率降至3.4% 去年4月以來新低

新加坡貿易及工業部（MTI）與新加坡金管局（MAS）周一（25日）公布數據，顯示8月核心通脹率降至3.4%，創2022年4月以來新低，主要由於服務、食品及零售通脹率回落。

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新加坡今年1月及2月的核心通脹率一度升至5.5%，創過去14年來新高，隨後幾個月則回落。8月整體通脹年率小幅回落至4%，低於前一個月的4.1%。

MTI與MAS表示，這是由於核心和住宿價格通脹率回落，抵消私人交通的升幅。

預製食品和非熟食價格升幅放緩，帶動8月整體食品通脹率降至4.8%。電力和天然氣成本持續下降，但跌1.4%幅度較微。

家庭耐用品價格升幅較小，再加上服裝和鞋履價格回落，零售和其他商品通脹率降至2%。

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假期開支、電信服務成本、文娛服務成本升幅較小，加上機票價格大幅下降，服務業通脹率回落至3.1%。至於住宅租金升幅也放緩，8月住宿通脹年率由4.6%回落至4.4%。

不過由於汽車價格急升，但汽油價格下降幅度較小，私人交通通脹率由4.8%飆升至6.3%。

MTI與MAS表示，新加坡仍存在通脹上行風險，包括全球能源和食品大宗商品價格或受新衝擊，及國內勞動力市場持續緊張。

不過由於全球經濟放緩幅度超出預期，也有可能令通脹壓力進一步緩解。

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責任編輯：鄭錦玲