  • 30°C
香港時間 : 2023925日 (週一) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡8月核心通脹率降至3.4% 去年4月以來新低

環球經濟金融 18:27 2023/09/25

分享：

分享：

新加坡貿易及工業部（MTI）與新加坡金管局（MAS）周一（25日）公布數據，顯示8月核心通脹率降至3.4%，創2022年4月以來新低，主要由於服務、食品及零售通脹率回落。

俄繞過西方油價上限 今年石油收入料增1170億元 【下一頁】

新加坡今年1月及2月的核心通脹率一度升至5.5%，創過去14年來新高，隨後幾個月則回落。8月整體通脹年率小幅回落至4%，低於前一個月的4.1%。

MTI與MAS表示，這是由於核心和住宿價格通脹率回落，抵消私人交通的升幅。

預製食品和非熟食價格升幅放緩，帶動8月整體食品通脹率降至4.8%。電力和天然氣成本持續下降，但跌1.4%幅度較微。

家庭耐用品價格升幅較小，再加上服裝和鞋履價格回落，零售和其他商品通脹率降至2%。

【俄烏戰爭】美媒指拜登將援長程導彈 已通知澤連斯基 【下一頁】

假期開支、電信服務成本、文娛服務成本升幅較小，加上機票價格大幅下降，服務業通脹率回落至3.1%。至於住宅租金升幅也放緩，8月住宿通脹年率由4.6%回落至4.4%。

不過由於汽車價格急升，但汽油價格下降幅度較小，私人交通通脹率由4.8%飆升至6.3%。

MTI與MAS表示，新加坡仍存在通脹上行風險，包括全球能源和食品大宗商品價格或受新衝擊，及國內勞動力市場持續緊張。

不過由於全球經濟放緩幅度超出預期，也有可能令通脹壓力進一步緩解。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英50歲以上兼職人數達360萬創新高 佔年齡層人口4分1
今日
英50歲以上兼職人數達360萬創新高 佔年齡層人口4分1
俄繞過西方油價上限 今年石油收入料增1170億元
今日
俄繞過西方油價上限 今年石油收入料增1170億元
荷里活編劇與資方達暫定協議 146日罷工有望終結
今日
荷里活編劇與資方達暫定協議 146日罷工有望終結
【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時
今日
【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時
英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援
今日
英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援

你可能感興趣

英50歲以上兼職人數達360萬創新高 佔年齡層人口4分1
今日 17:21
英50歲以上兼職人數達360萬創新高 佔年齡層人口4分1
俄繞過西方油價上限 今年石油收入料增1170億元
今日 15:30
俄繞過西方油價上限 今年石油收入料增1170億元
荷里活編劇與資方達暫定協議 146日罷工有望終結
今日 14:30
荷里活編劇與資方達暫定協議 146日罷工有望終結
經濟 經濟數據表現 新加坡 通脹 零售 食品

下一篇文章

拜登主持太平洋島國論壇峰會 美將與庫克群島紐埃建交
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款