  • 33°C
香港時間 : 2023926日 (週二) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保重用】日航回收機場休息室咖啡渣　製作杜松子酒提供機艙乘客

商業 13:00 2023/09/26

分享：

分享：

日本航空將於11月開始銷售名為Re FLY的精釀杜松子酒，而這款酒是由日航從羽田機場國內休息室收集的廢棄咖啡渣所製作。日航羽田機場休息室每年產生近1.8噸用過的咖啡渣，回收重用這些咖啡渣將更符合日航的ESG政策，並能為日航帶來非航空業務的新收入來源。

【無人書店】東京地鐵首設無人書店　尋求永續書店發展

Re FLY是由回收咖啡渣製成的精釀杜松子酒，並在9月起已率先在飛機和機場休息室供應。在疫情導致大量航班取消的情況下，日航積極拓展非航空業務，而Re FLY便是成果之一。據日航里程和生活方式業務部門負責人吉田裕表示，日航羽田機場休息室每年產生近1.8噸用過的咖啡渣，考慮到公司的ESG政策，便開始考慮將廢棄咖啡渣用於精釀杜松子酒。

在提案被接納後，他聯繫了一家使用清酒酒糟生產精釀杜松子酒和其他產品的公司Ethical Spirits，以實現將咖啡渣用作杜松子酒調味的想法。名字中的「Re」指的是休息室沖泡後的咖啡渣的再利用，而「Re FLY」則指的是飛得更高的想法。Re FLY酒精度為47%，原酒是用秋田縣的當地蒸餾酒糟製成的燒酒。

限時供應機艙及機場休息室

Re FLY將於11月開始在羽田機場和成田機場的頭等艙休息室「日航 SALON」、羽田至紐約航線的商務艙，以及日航在線購物網站「JAL Shopping JAL MALL Store」發售，容量為375ml瓶，含稅價格為3,900日圓（約205港元）。目前Re FLY是限時發售的，但吉田裕希望未來能成為標準產品。

吉田裕相信利用廢棄咖啡渣製作自家杜松子酒的經驗，能應用到包括利用廢棄的水果和蔬菜等能用於蒸餾酒調味的植物，由於農產品在檢查等過程中會被丟棄，因此Re FLY商業化的過程和技術，能用於振興地區，以解決浪費的問題。Re FLY 不僅將利用休息室中產生的用過的咖啡渣，而且還可能作為日本努力減少浪費的新想法的起點。

【玩具大都會】香港車仔展錄破紀錄入場人次　有旅客提前通宵排隊

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【通脹似虎】通脹改變英國消費者購物習慣　Aldi利潤升近3倍
2023/09/25
【通脹似虎】通脹改變英國消費者購物習慣　Aldi利潤升近3倍
【百年老店】難抵通脹兼無人繼承　英國最古老玫瑰種植公司將結業
2023/09/25
【百年老店】難抵通脹兼無人繼承　英國最古老玫瑰種植公司將結業
【消費物價指數】香港8月綜合消費物價指數按年升1.8%　大新銀行預計全年通脹升2%
2023/09/21
【消費物價指數】香港8月綜合消費物價指數按年升1.8%　大新銀行預計全年通脹升2%
【償還貸款】美學生恢復還貸款　減少零售支出？
2023/09/21
【償還貸款】美學生恢復還貸款　減少零售支出？

你可能感興趣

【通脹似虎】通脹改變英國消費者購物習慣　Aldi利潤升近3倍
17:00 2023/09/25
【通脹似虎】通脹改變英國消費者購物習慣　Aldi利潤升近3倍
【百年老店】難抵通脹兼無人繼承　英國最古老玫瑰種植公司將結業
15:50 2023/09/25
【百年老店】難抵通脹兼無人繼承　英國最古老玫瑰種植公司將結業
【消費物價指數】香港8月綜合消費物價指數按年升1.8%　大新銀行預計全年通脹升2%
20:08 2023/09/21
【消費物價指數】香港8月綜合消費物價指數按年升1.8%　大新銀行預計全年通脹升2%
網上購物 可持續發展 清酒 ESG 航空業 日本航空 機場 航空 咖啡 日本
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款