【環保重用】日航回收機場休息室咖啡渣　製作杜松子酒提供機艙乘客

日本航空將於11月開始銷售名為Re FLY的精釀杜松子酒，而這款酒是由日航從羽田機場國內休息室收集的廢棄咖啡渣所製作。日航羽田機場休息室每年產生近1.8噸用過的咖啡渣，回收重用這些咖啡渣將更符合日航的ESG政策，並能為日航帶來非航空業務的新收入來源。

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Re FLY是由回收咖啡渣製成的精釀杜松子酒，並在9月起已率先在飛機和機場休息室供應。在疫情導致大量航班取消的情況下，日航積極拓展非航空業務，而Re FLY便是成果之一。據日航里程和生活方式業務部門負責人吉田裕表示，日航羽田機場休息室每年產生近1.8噸用過的咖啡渣，考慮到公司的ESG政策，便開始考慮將廢棄咖啡渣用於精釀杜松子酒。

在提案被接納後，他聯繫了一家使用清酒酒糟生產精釀杜松子酒和其他產品的公司Ethical Spirits，以實現將咖啡渣用作杜松子酒調味的想法。名字中的「Re」指的是休息室沖泡後的咖啡渣的再利用，而「Re FLY」則指的是飛得更高的想法。Re FLY酒精度為47%，原酒是用秋田縣的當地蒸餾酒糟製成的燒酒。

限時供應機艙及機場休息室

Re FLY將於11月開始在羽田機場和成田機場的頭等艙休息室「日航 SALON」、羽田至紐約航線的商務艙，以及日航在線購物網站「JAL Shopping JAL MALL Store」發售，容量為375ml瓶，含稅價格為3,900日圓（約205港元）。目前Re FLY是限時發售的，但吉田裕希望未來能成為標準產品。

吉田裕相信利用廢棄咖啡渣製作自家杜松子酒的經驗，能應用到包括利用廢棄的水果和蔬菜等能用於蒸餾酒調味的植物，由於農產品在檢查等過程中會被丟棄，因此Re FLY商業化的過程和技術，能用於振興地區，以解決浪費的問題。Re FLY 不僅將利用休息室中產生的用過的咖啡渣，而且還可能作為日本努力減少浪費的新想法的起點。

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責任編輯：李智賢

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