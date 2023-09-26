【妙談護匡樂齡@iM網欄】認識更多支援更多 世界認知障礙症月

每年的9月是「世界認知障礙症月」，這個特殊月份旨在提高公眾對認知障礙症的關注，推動相關研究和支持，以應對這個愈趨嚴峻的全球性健康挑戰。據政府資料顯示，本港65歲以上患腦退化症的人數約佔同齡總人口的5%至8%，而80歲以上患病的比率更高達20%至30%，情況絕對不容忽視。就讓我們探討一下認知障礙症的現狀、最新的治療希望以及如何支持照顧者。

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治療新希望

認知障礙症，有6至7成是由阿茲海默症引起，一直被視為難以治療的疾病。然而，近年醫學界取得了令人振奮的突破，研發出新一代針對阿茲海默症的單株抗體藥物，其作用是清除腦部中的不正常蛋白質。目前，本港患者亦有機會透過當局的「指定患者藥物使用計劃」使用這些新藥物，令最新的治療方案不再是遙不可及。

健康生活最最佳的預防

預防勝於治療，我們也應該加強對認知障礙症的認識，並教育普羅大眾有何預防良策。最近就有本地研究指出，具有較高教育程度、良好生活習慣，或有工作的人士，患上認知障礙症的風險較低。研究結果強調了教育和生活方式，能在預防認知障礙症中發揮關鍵作用。因此，社會各界應加強提倡健康飲食，鼓勵積極的生活態度，同時政府的健康政策亦應顧及認知障礙症，讓市民及早進行篩查及診斷。

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社會支援，人人參與

在面對認知障礙症的挑戰時，社會支援不能被忽略。香港醫管局一直努力提高大眾對認知障礙症的認識，在「世界認知障礙症月」會開展了一連串活動，名為「醫社與你同行照顧路」，包括網上講座、工作坊和導賞團而企業機構亦可以在社會支援上盡一分力，例如筆者公司曾舉行「百人幫、幫百人」企劃，與本地健康服務團隊合作舉辦「樂齡智友音樂治療小組」，反應很好，最近已開辦第二期。筆者希望能持續舉行下去，支援更多相關長者，並與照顧者共享快樂。

當然，社會大眾關注認知障礙症不應只限於在9月才做，而應是全年關懷。筆者認為要更有效做好公眾教育、提升大眾認知度，建議：

（1）要提供更準確易懂的資訊；

（2）利用更多元化的傳播渠道；

（3）與相關組織建立夥伴關係；

（4）邀請個人分享故事；

（5）舉辦不同類型活動和工作坊；

（6）持續地不斷宣傳；

（7）強調尊重與包容價值觀，推動共同關懷。

我亦希望大家可以積極參與志願工作、支持相關慈善機構，共同應對這一重大挑戰，以實現關懷他人，攜手前行，為長者提供更好的生活。

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周慶生（Adam） Guardman®護匡 品牌創辦人 以科技為經、品質為緯，研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品，服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾，提供生活便利及輔助方案，推廣「居家安老」的理念，回饋社會。

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