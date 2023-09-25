日本「國民家品店」NITORI 旗艦店MegaBox正式開業 佔地2萬平方呎 買滿$200即減$20

有日本「國民家品店」之稱、日本最大傢俱及家品連鎖店 NITORI正式進軍香港，於 MegaBox 開設其於香港的港首間旗艦店，已於上周五（22 日） 正式開業。

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總部設於日本札幌的 NITORI,在全球擁有逾 930 家分店,遍佈日本、中國內地、馬來西亞、新加坡及泰國以及香港等地等地，致力「將繽紛的家居環境呈獻給世界上的每一個人」，提供物超所值的優質日系家具及家品，因此有日本「國民家品店」的稱譽，深受日本國民的歡迎。

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新店設於商場 L6,佔地約2萬平方呎，貨品總類超過 5,500 款，包括餐具、浴室用品、廚具、寢具、衣櫃、地毯及家居布藝、窗簾及梳化、餐桌、床、工作椅等，還有專為兒童以及寵物設計的家品，貨品種類齊備。每款簡潔時尚,盡顯日系風著重細節的窩心設計。此外，NITORI 的產品多樣化，大部份是從用家的角度自家開發設計，而且色系豐富，同款產品細意提供多種顏色及呎吋，讓顧客自由隨心配搭，啟發打造出專屬、統一風格的繽紛家居環境。

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為慶祝 NITORI 香港旗艦店開業，NITORI 將於即日起至10月9日期間，推出每買滿200元即減20元優惠。另外，顧客任何消費，可獲贈黑貓扇子一把；購物滿100元，則送購物袋 1個，数量有限，送完即止。



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另外，MegaBox 於即日至 11 月 9 日舉辦「MegaBox 周年家品節暨寵物嘉年華」，每周推出店內精選貨品激安限量優惠及限定周年家品節優惠產品，低至 1 折發售，並於10月29日至30日將以萬聖節為主題舉行「寵物哈囉喂嘉年華會」。另外,還有周年誌慶大獎賞及尊貴生日福袋換領等活動。





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NITORI 產品介紹：

(一) 皇牌產品

* 自家開發的 N COOL「接觸涼感」布料的系列寢具,能吸水速乾、抗菌防臭,非常適合香港溫暖

而潮濕的氣候。

(二) 必買產品

* N WARM 系列產品採用吸濕發熱的素材,吸收身體散發的水氣轉換成熱能,保暖同時達到乾爽舒

適效果,是冬天不可缺少的必備品。

(三) 推介產品

* 電動沙發

* 熱賣的單人收納床

* 抗污性強的布藝梳化

* 日本製超輕餐具

* 獨立袋裝彈簧的餐椅

* 具三種等級冷感的床上用品

* 保溫及保冷杯

* 防滑盤

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撰文：陳詠妍