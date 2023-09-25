太古城長情業主劈兩成價　以800萬沽售兩房戶

中原地產李百達表示，鰂魚涌藍籌屋苑太古城耀星閣高層D室成交，實用面積503平方呎，採兩房間隔，向東南方向，景觀開揚。業主放盤時叫價1,000萬元，因應市況一般，遂決定大幅下調叫價至850萬元求售，最新以800萬元成交，累減200萬元或20%，折合實用呎價15,905元。翻查資料，屋苑對上一宗同類型單位成交追溯至今年5月，一伙同面積海星閣低層D室，成交價869萬，實用呎價17,276元，是次造價回落69萬元或約8.6%。

據了解，買家見單位叫價吸引，座向東南，睇樓一次即洽購。原業主則於1995年以288萬元買入單位，一直自用至今，由於早年買入價低，即使現減價兩成，帳面仍可獲利512萬元，單位28年間升值1.8倍。

李百達指，太古城9月暫錄10宗成交，平均實用呎價約14,374元。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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