【玩具大都會】香港車仔展錄破紀錄入場人次　有旅客提前通宵排隊

一連三日舉行的香港車仔展2023圓滿結束，三日展期錄得破紀錄近1.4萬人入場，較去年增長約7.6%，同時包括中國內地、東南亞、歐美、中東甚至南美的旅客亦專程赴港參觀及洽談。為應付強勁人流，主辦機構積極考慮於來年延長開幕時間至晚上9時，以支持香港夜經濟。

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香港車仔展2023於9月22至24日舉行，開放時間雖然較去年有所縮減，但受惠通關及海外旅客帶動，三日人流近1.4萬人，當中約10%成內地旅客，約4%為包括美國、英國、土耳其、印尼、泰國、菲律賓、秘魯及台灣的旅客。在首日更有排頭位的內地旅客於前一晚從深圳到現場排隊，希望為兒子購得特別版模型車。由於周末人流持續強勁，主辦機構積極考慮將來年的開放時間延長至9時。

香港車仔展2023策展人李鑒泉表示：「儘管面對港人外遊及外圍經濟因素影響，香港車仔展入場人數仍然創新高，成績令人鼓舞。多個國際模型車品牌選擇在香港進行重要公佈，證明香港仍然是國際玩具大都會。」他期望能夠物色更大型的場地讓更多國際展商參與博覽。

香港車仔展2023雲集包括香港及全球原創品牌等20個品牌，展出及發售近250款首發最新的模型車、原創場景及人偶。品牌包括帶來超過100款新品的國際模型品牌MINI GT、在展期發佈推出法拉利模型車的意大利品牌BBR、日本品牌Ignition Model，與及內地龍頭品牌拓意亦首次在港展示包括紅旗、解放軍軍車以至小鵬電動車模型。

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責任編輯：李智賢

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