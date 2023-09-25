【一時佳話@iM網欄】眼界決定境界 格局決定結局

每次筆者受邀演講，分享完畢後進入觀眾問答環節，十有九次都有人問筆者如何管理時間。如果觀眾是保險團隊中低層經理，便10次有10次都有人提出這問題，他們經常說因照顧個人業績，而無暇招募新血，團隊難以繼續發展，陷入兩難局面。

筆者是過來人，也曾經歷上述情況，讀者們又是否有類似的問題呢？在公開筆者答案前，先跟大家分享一個從李根興博士Facebook而來的故事。



老天爺與乞丐

老天爺看見一名乞丐很努力行乞，但收入仍是微薄，於是決定助他一把，改善他的生活。於是老天爺化身成一位老者，走到乞丐面前，並開始對話。

老天爺問乞丐：「如果我給你5,000元，你打算怎麼運用這些錢？」

乞丐兩眼發光，回答說：「噢，感謝你！我可以用來買手機了！」

老天爺疑惑地問他：「你為何要買手機呢？不用來找工作嗎？」

乞丐解釋：「不是，我可以用手機查看每時每刻香港哪裏人多。人多的地方就是我的舞台，我可以到那裏去乞食。」

老天爺聽罷很無語，但他仍再問：「那假如我送你10萬元呢？」

乞丐立刻回答：「那我就可以買車了。」

老天爺問：「你想做Uber司機賺錢？」

乞丐：「非也，這樣我便可以第一時間趕到人多的地方乞食，那就不用走路這麼辛苦，更不用搭乘公交遭人白眼。」

聽罷，老天爺真的反眼，但他還是抱最後一絲希望問：「假如我給你好多億呢？」

乞丐聽聞後，興奮道：「哇，我可以把香港最繁華的地段買下來。」

這時老天爺終於感到欣慰，心想乞丐終於開竅，懂得做地產大亨，或買樓收租。

誰知乞丐補充道：「這樣我便可以把我地盤裏的其他乞丐全部趕走，再沒有人跟我爭，那我便可以獨霸市場。」

聽到這裏，老天爺黯然神傷，無言以對，決定收回初衷，默默離開了這乞丐。當我們取笑乞丐，覺得他成個乞兒格，爛泥扶不上壁時，筆者想揭曉文首對觀眾的答案：「每一個人一天也只有24小時，如果上帝對你特別好，每天給你多一個小時，你會做甚麼呢？」

觀眾：「睡覺休息，因長期睡眠不足。」

筆者：「那再多一小時呢？」

「陪家人，因陪得太少了。」

「如果再多一小時呢？」

「聯絡客戶，見客。」

筆者：「已每天給你比別人多3個小時了，但你仍未提到招募新血，究竟是你沒有時間做招募，還是你沒有做招募的時間呢？」



框架限制視野

上述2個故事值得我們深思，很多時我們缺的並非資源和機會，而是我們的思維框架或許限制了我們的視野。無論我們手頭有多少資源和機會，我們仍可能被困在自我設下的牢籠中，無法看見真正的可能性和機會。當我們有機會時，我們應該思考如何利用這些資源，來改變我們的生活，而不是繼續固守舊有的模式和思維。正所謂態度決定高度，眼界決定境界，格局決定結局。加油！共勉之。

本文節錄至825期Focus《一時佳話》。

作者＿周榮佳 作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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