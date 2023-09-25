【施政報告2023】理大PReCIT提交《施政報告》建議書 倡設碳中和城市及北部都會區大學城

香港理工大學「科技及創新政策研究中心」（PReCIT）向香港特別行政區政府提交2023《施政報告》建議書，內容涵蓋碳中和城市、粵港澳大灣區創新科技發展，以及「一帶一路」發展。

PReCIT支持政府加強與全球區域合作，建設碳中和城市，推動國際碳市場，並以科學園、數碼港及大專院校為切入點，支援環保技術研發，鼓勵企業在生產過程中採用環保技術。評估在本港引入氫燃料電池車的風險及可行性，開展相關政策及法例的研究。

【Wealth封面故事】(有片) 雷賢達獨家專訪：若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態【見下頁】

【延伸閱讀】【夜消費優惠】海港城逢星期二6pm後戲票買一送一 低至$20一張 再送$100美食現金券【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

PReCIT建議政府優化現有教育政策，打造國際教育中心，建設北部都會區大學城，為學生提供人才公寓或住屋補助，以創造無縫連接研究、教育、初創企業與產業的創新生態圈。

此外，政府可考慮建立國際數據中心與超級計算中心，推動基於區塊鏈技術的全球法人識別編碼（LEI）應用，完善人工智能規管架構，並採納理大創新科技指數為本港創科發展的指標，以應對數碼轉型的機遇與挑戰。

今年是共建「一帶一路」倡議十周年，PReCIT支持政府促進「一帶一路」跨境貿易活動，設立「一帶一路」科技創新中心；牽頭成立官產學研合作聯盟，並撥款進行跨領域及協作性的研究。

同場加映：【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明