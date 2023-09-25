拜登主持太平洋島國論壇峰會 美將與庫克群島紐埃建交

美國總統拜登（Joe Biden）今明兩日於白宮主持太平洋島國論壇峰會，瓦努阿圖與所羅門群島領袖將缺席。美方尋求拉攏太平洋島國，將與庫克群島（Cook Islands）和紐埃島（Niue）建交。

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拜登去年主持首次峰會，會上承諾與盟友及夥伴加強合作。白宮指論壇的18個成員國或屬地當中，大多數成員都派遣最高級別官員或外長出席峰會。

所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）早已表明不出席，有指白宮對此感到失望。瓦努阿圖總理基爾曼（Meltek Sato Kilman）預計也會缺席。

美國證實會與庫克群島和紐埃島建交，並會在兩國開設大使館。美國料會為多個領域提供資金，包括基礎設施、進一步海上合作、為庫克群島和紐埃島設立新大使館。

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白宮新聞秘書讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，拜登將利用今次峰會加強與太平洋島嶼的關係，並討論如何應對複雜的全球挑戰，例如應對氣候變遷的生存威脅、促進經濟成長和促進永續發展。

美國今年著力加強與太平洋島國接觸，包括在所羅門群島和湯加開設大使館、與帛琉和密克羅尼西亞續簽《自由聯合協定》（COFA），賦予美國進入太平洋戰略地區的專屬軍事通道。

不過美國尚未與另一島國馬紹爾群島續簽COFA，馬紹爾群島希望獲得更多資金來處理美國 於40年代及50年代大規模核試驗的遺留問題。

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責任編輯：鄭錦玲