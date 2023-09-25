Open AI CEO不擔心政府過度監管 直言：在科技業有一種 「反監管的反射性思維

在全球關注人工智慧（AI）快速發展之際，OpenAI CEO周一（25）表示，監管有可能出錯，但它很重要，不應該害怕。

許多國家都在規劃人工智慧監管，英國將於11月舉辦全球人工智慧安全高峰會，重點在於了解尖端技術帶來的風險，以及如何支援國家和國際框架。

由Mircosoft公司（MSFT）支持的新創公司OpenAICEO Sam Altman在訪問台北期間表示，雖然他並不太擔心政府過度監管，但這種情況可能會發生。他擔心監管不足，「我們行業的人經常抨擊監管。我們一直在呼籲監管，但只針對最強大的系統。」

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Altman在蘋果（AAPL）主要供應商富士康（2317）創始人郭台铭（Terry Gou）的慈善基金會主辦的一次人工智能活動上補充說：「那些比GPT4強大1萬倍的模型，那些像人類文明一樣聰明的模型，不管怎樣，這些可能都值得被監管。」他又稱，在科技業有一種 「反監管的反射性思維」。

Altman說「監管並不是純粹的好事，但它在很多方面都是好事。我不想每次坐飛機時都要對飛機的安全程度發表意見，但我相信飛機是非常安全的，我認為監管在這方面是積極的。」

他說：「監管有可能出錯，但我不認為我們會坐著害怕監管。事實上，我們認為某種形式的監管非常重要。」

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記者：張瑋婷