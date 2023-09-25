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【信用卡消費】信銀國際：上半年信用卡新卡發行量升1倍、簽帳額升60%　看好整體信用卡消費簽賬額增速加快

Hot Talk 17:05 2023/09/25

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【信用卡消費】信銀國際：上半年信用卡新卡發行量升1倍、簽帳額升60%　看好整體信用卡消費簽賬額增速加快

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務存貸產品執行總經理嚴偉德表示，今年上半年該行信用卡新卡發行量按年升1倍，簽帳額按年升6成，目前大部分信用卡消費簽帳額已回復到疫情前水平，預期下半年經濟增長動力良好，加上政府推出夜經濟，又鄰近十一黃金周，有相心整體信用卡消費簽賬額增速加快。

他續指，該行今年上半年本行私人銀行業務的新客戶按年升逾1.3倍，高淨值客戶的平均每月信用卡消費簽賬較整體信用卡客戶高出近2倍。

信銀國際與Mastercard合作推出針對高端市場的信銀國際Jewel World Elite Mastercard卡，申請門檻為資產管理規模達400萬元，相關信用卡年費3800元，若銀行總結餘達800萬元或以上則可豁免年費。所有合資格零售簽賬均可獲2.5%現金回贈。

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記者：伍鍵文

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