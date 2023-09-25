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英50歲以上兼職人數達360萬創新高 佔年齡層人口4分1

環球社會熱點 17:21 2023/09/25

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英國國家統計局（ONS）最新數據顯示，當地50歲或以上人士兼職工作數目創下歷史新高，多達360萬人，為有關年齡層約4分1人口。

【英高鐵HS2】原估2033年通車 倫敦去曼市減至約1小時 【下一頁】

ONS周一（25日）披露的數據指出，50歲以上英國民眾兼職人數自2021年起已增加12%，與10年前相比多26%，較2003年水平升幅更是高達56%。

關注50歲以上人士組織Rest Less分析數據，指英國現時約42%兼職員工年齡為50歲或以上。年屆60歲至64歲人士中最少4成有兼職，超過65歲人口中更是多達66%有兼職。

英國法定退休年齡為66歲，Rest Less分析指66歲或以上人士中以男性兼職工作者居多，比2021年時增加22%。英國現時勞動力人口分布中，多達3分1為50歲或以上。

英國高鐵成本過高恐「縮水」 保守黨金主威脅停金援 【下一頁】

Rest Less行政總裁劉易斯（Stuart Lewis）表示，現時職場生態已大不如前，民眾可以選擇的職業道路及工作模式更多元化。他指更多中年人士集中職業生涯後期實現轉型，希望慢慢退出職場，不再關心急於「夠鐘」退休。

劉易斯指眾多研究亦表明，分階段減少工作比起突然退休，更有益長者健康﹑社會連繫及總體福祉。他稱隨勞動力人口年長化，更多零活工作時間或兼職職位將是大勢所趨。

然而，關注長者權益團體Centre for Ageing Better副總監安德魯斯（Emily Andrews）指出，可兼職的工作多數非理想職業，認為增加高技術兼職職位對改善英國生產力十分重要。

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責任編輯：吳漢培

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