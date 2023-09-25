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【虛擬銀行】ZA Bank半年虧損率收窄約60個百分點　客戶月均卡消費次數近15次

股市 16:57 2023/09/25

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虛擬銀行眾安銀行ZA Bank公布上半年業績，由於產品服務漸趨多元，業務質量及經營效率亦不斷提升，淨收入升至約1.52億元，淨虧損率收窄約60個百分點，期內淨息差升至1.87%。行政總裁姚文松表示，今年專注於高質量增長和營運效率，進一步發揮科技驅動的優勢，帶動業務穩步發展。

ZA Bank母企眾安在綫 （06060） 8月公布業績時，已公布虛擬銀行業務上半年虧損1.77億元人民幣，較去年同期收窄17%。

零售銀行方面，ZA Bank開拓投資理財、保險和外匯等產品及服務，已為用戶提供過百款基金產品，客戶月均卡消費次數近15次，為VISA 卡香港市場平均水平的近兩倍。截至2023年8月底，零售客戶數突破70萬，而ZA Card滲透率在香港Gen Z達25%，即4個年輕人便有1個有ZA Card；18歲或以上整體人口滲透率達10%。

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擬推出虛擬資產交易服務

ZA Bank積極開拓Web3相關業務，並計劃參與打造虛擬資產行業和生態系統。現時ZA Bank為Web3企業提供基本商業銀行服務，已為約70間Web3公司開設營運帳戶，並為HashKey Exchange等本地持牌虛擬資產交易所，擔任結算銀行，提供便捷的法幣提存服務，公司亦計劃向零售投資者推出虛擬資產交易服務，但暫未有時間表。

商業銀行業務貸款增長強勁，按年升125%至24億元，期內數碼化商業銀行服務，推出特快線上公司開戶服務，通過e-onboarding 的極速開戶功能，用戶最快可6分鐘完成申請、2小時完成開戶。

開市追揸沽

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編輯：陳韻妍

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