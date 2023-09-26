【無人書店】東京地鐵首設無人書店　尋求永續書店發展

東京地鐵公司東京Metro將在溜池山王站開設無人自助書店，是地鐵站內首次開設無人書店。該書店名為「ほんたす ためいけ 溜池山王メトロピア店」，是東京地鐵與日本丹青社合作開辦的項目，透過提供多種無現金支付方式服務消費者，開幕日期是9月26日。

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由於勞動成本愈來愈高，日本書店經營也日益困難，全國書店數量正在減少，尤其是車站內或車站前的書店，由於人員成本和租金的壓力而不斷關門。據統計，東京都內車站周邊的書店也從2016年開始，在5年間有約120間書店關閉。如果站內書店關閉將無法滿足人們對書店的需求。

有日本出版業人士表示，「這麼繁忙的地方沒有書店就太浪費了，可以透過將書店內的勞動成本降至零來降低成本」，從而產生無人自助書店的想法。該無人自助書店佔地約50平方米，放滿了4,000多本熱門書籍和雜誌，並安裝了7個攝影機來監察。只要註冊了成為該書店的LINE會員，就可透過掃描二維碼進入，並透過自助結帳和無現金支付來買賣。

書店還能透過人工智能，以攝影機對店鋪訪客屬性和流線進行視覺化和分析，並透過會員的LINE帳號收集用戶回饋，將其反映在商店的營運上。東京Metro表示，在銀座線和南北線的溜池山王站位於商業區，是許多乘客通勤和工作的選擇交通工具，透過開設無人書店可為忙碌的上班族，提供一個在通勤或旅行中也能聰明地獲取知識和資訊的空間。

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責任編輯：李智賢

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