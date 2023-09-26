  • 31°C
香港時間 : 2023926日 (週二) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【無人書店】東京地鐵首設無人書店　尋求永續書店發展

商業 11:00 2023/09/26

分享：

分享：

東京地鐵公司東京Metro將在溜池山王站開設無人自助書店，是地鐵站內首次開設無人書店。該書店名為「ほんたす ためいけ 溜池山王メトロピア店」，是東京地鐵與日本丹青社合作開辦的項目，透過提供多種無現金支付方式服務消費者，開幕日期是9月26日。

【通脹似虎】通脹改變英國消費者購物習慣　Aldi利潤升近3倍

由於勞動成本愈來愈高，日本書店經營也日益困難，全國書店數量正在減少，尤其是車站內或車站前的書店，由於人員成本和租金的壓力而不斷關門。據統計，東京都內車站周邊的書店也從2016年開始，在5年間有約120間書店關閉。如果站內書店關閉將無法滿足人們對書店的需求。

有日本出版業人士表示，「這麼繁忙的地方沒有書店就太浪費了，可以透過將書店內的勞動成本降至零來降低成本」，從而產生無人自助書店的想法。該無人自助書店佔地約50平方米，放滿了4,000多本熱門書籍和雜誌，並安裝了7個攝影機來監察。只要註冊了成為該書店的LINE會員，就可透過掃描二維碼進入，並透過自助結帳和無現金支付來買賣。

書店還能透過人工智能，以攝影機對店鋪訪客屬性和流線進行視覺化和分析，並透過會員的LINE帳號收集用戶回饋，將其反映在商店的營運上。東京Metro表示，在銀座線和南北線的溜池山王站位於商業區，是許多乘客通勤和工作的選擇交通工具，透過開設無人書店可為忙碌的上班族，提供一個在通勤或旅行中也能聰明地獲取知識和資訊的空間。

【百年老店】難抵通脹兼無人繼承　英國最古老玫瑰種植公司將結業

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【消費物價指數】香港8月綜合消費物價指數按年升1.8%　大新銀行預計全年通脹升2%
2023/09/21
【消費物價指數】香港8月綜合消費物價指數按年升1.8%　大新銀行預計全年通脹升2%
【償還貸款】美學生恢復還貸款　減少零售支出？
2023/09/21
【償還貸款】美學生恢復還貸款　減少零售支出？
【法國直擊】陳茂波巴黎出席貿發局活動　指香港是外資發展東盟及大灣區最佳跳板
2023/09/19
【法國直擊】陳茂波巴黎出席貿發局活動　指香港是外資發展東盟及大灣區最佳跳板
【法國直擊】林建岳指外商未完全了解香港商業潛力　香港似「深閨少女」
2023/09/19
【法國直擊】林建岳指外商未完全了解香港商業潛力　香港似「深閨少女」

你可能感興趣

【消費物價指數】香港8月綜合消費物價指數按年升1.8%　大新銀行預計全年通脹升2%
20:08 2023/09/21
【消費物價指數】香港8月綜合消費物價指數按年升1.8%　大新銀行預計全年通脹升2%
【償還貸款】美學生恢復還貸款　減少零售支出？
09:00 2023/09/21
【償還貸款】美學生恢復還貸款　減少零售支出？
【法國直擊】陳茂波巴黎出席貿發局活動　指香港是外資發展東盟及大灣區最佳跳板
20:54 2023/09/19
【法國直擊】陳茂波巴黎出席貿發局活動　指香港是外資發展東盟及大灣區最佳跳板
市場拓展 網上購物 手機Apps 科技產品 QR Code 人工智能 日本 LINE 東京
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款