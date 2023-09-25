香港人壽保險經理協會（GAMAHK）及 香港人壽保險經理協會慈善基金（GAMAHK Foundation） 保險界「慈善巨 Sing」歌唱比賽總決賽 

▲ 2間受惠機構出席支票致送儀式

保險界首屆歌王／歌后即將誕生！GAMAHK Foundation致力組織保險業會友參與公益活動，回饋社會。為讓熱愛音樂及具歌唱潛質的業界會友展示才華，將於下列日期與 GAMAHK合辦首個名為 「GAMAHK Foundation 慈善巨Sing」歌唱比賽總決賽。新城廣播有限公司社交平台亦將進行現場直播。

▲ 15強參賽者

成功躋身總決賽的 15 強參賽者，先後經過 2 場龍爭虎鬥，才能在逾百名參賽者中脫穎而出，問鼎這場歌王/歌后至尊寶座的爭霸戰。是次歌唱比賽籌委會主席陳潔恩博士及 GAMAHK慈善基金主 席黃永棣先生為評審團之外，基金會十分榮幸邀請到多名資深專業音樂人組成星級評審團隊，以及得到藝人羅天宇先生及崔建邦先生擔任宣傳大使。

▲ 司儀及宣傳大使

▲ 亞軍

▲ 季軍

是次歌唱比賽的每名參賽者均是善長仁翁，除以身作則之餘亦協助籌募善款。本活動的受惠機構分別為「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」和「香港青年全方位發展聯會」，以幫助有需要的小朋友及年青人。現誠邀各傳媒朋友派員出席及採訪這項極具意義的活動，詳情如下：

▲ 致送紀念品予創始贊助公司代表

▲ 最高人氣獎得主

▲ 開幕禮

▲ 黃凱澄奪冠軍

▲ 慷慨之星亞軍黃凱澄

▲ 慷慨之星冠軍何鳳妍

發佈會詳情如下:

日期：2023 年 9 月 16 日 (星期六)

時間：傍晚 6 時

地點：香港灣仔會議展覽中心演講廳 ll （Theatre ll）

嘉賓：【星級評審團】 伍仲衡先生 - 著名作曲、編曲及音樂監製（首席評審）

程凱欣女士 - 新城知訊台高級執行總監

蔡澤夫先生 - 首席聲樂歌唱顧問

方樹樑先生 - 資深唱片監製、作曲家及音樂總監

吳天偉先生 - NG MUSIC 學院創辦人及歌唱總監

【宣傳大使】 崔建邦先生 - 藝人 羅天宇先生 - 藝人

期待你們的出席，一同見證保險界歌王／歌后的誕生！垂詢及安排採訪，歡迎與我們聯絡。

香港人壽保險經理協會慈善基金會宗旨：

金於 2022 底成立，是香港正式註冊的認可慈善團體，旨在鼓勵保險業會友積極參與公益活動，聯繫保險業界與香港社會大眾並肩同行的承諾。基金會的四大宗旨為：（1）推動及開展扶貧救災之項目和活動；（2）救濟社會上有需要人士，為「老、病、疾及幼」群體給予關懷和援助；（3）改善和促進貧困和有需要人士之健康；（4）致力推動教育、職業培訓、文化、科學和研究之發展。

更多有關香港人壽保險經理協會 GAMAHK 及 GAMAHK 慈善基金會的背景，請參考:

http://www.gama.com.hk

http://gamahkfoundation.org

(特約)