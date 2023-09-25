  • 31°C
香港時間 : 2023925日 (週一) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【JPEX案】4家香港虛擬資產交易平台申請者背景如何？　其中一間前CEO曾涉AAX案、大股東身份神秘

Hot Talk 16:41 2023/09/25

分享：

分享：

【JPEX案】4家香港虛擬資產交易平台申請者背景如何？　其中一間前CEO曾涉已倒閉平台AAX

虛擬資產平台JPEX涉欺詐案，牽涉資金已破14億元，證監會今日改變原有立場，決定公開虛擬資產交易平台（VATP）申請者，回應公眾要求。證監會強調，申請中的平台或公司不一定獲得牌照，而且依然不受其監管，著公眾對申請者名單上的平台，不要抱住錯誤的安全感。

證監會公布的4名申請者，包括HKVAX、HKbitEX 、HK BGE和勝利數碼科技，4家公司以往已向外披露有意申請香港VATP牌照，以下是相關平台的背景簡介：

HKVAX：獲原則上發牌

HKVAX中文名為「香港虛擬資產交易所」，於8月中已公布獲得證監會原則上批准通知書，可進行第一類及第七類受規管活動，揚言可成為香港第3間持牌虛擬資產交易平台，預計核心產品包括場外交易（OTC）經紀商服務、機構級交易平台、100% 保障的託管服務。

HKVAX網站顯示公司有3位聯合創始人，當中行政總裁吳煒樑曾任中信期貨國際部的董事總經理，目前是香港總商會（HKGCC）金融及財資服務委員會的副主席。

HKVAX：獲證監會原則上批准VATP牌照 將推三類核心產品，可見【下一頁】

HKbitEX—創辦人曾任職港交所　同系早前發行香港首個證監准許STO

HKbitEX中文名為「香港數字資產交易集團」，以「首批申請VATP機構之一」所自居。HKbitEX創辦人高寒過去曾任職港交所 （00388） ，期間曾參與港股通、債券通等，並有份制訂港交所在大中華區的業務策略。高寒創立HKbitEX後，招攬多名港交所前同事加盟，其中較注目的是2020年尋來前上市審查組聯席主管史琳加入成為首席開發總監。

高寒同時為太極資本集團主席，HKBitEX正正屬於集團旗下的虛擬資產交易所業務。

太極資本本月中公布，發行首個面向專業投資者的房地產基金證券型代幣發行（STO），也是首個香港證監會准許的基金代幣化集資模式，集資資金將用於購入位於太子的5個零售物業。

香港虛擬資產交易所HKbitEx主打STO 稱為資本市場帶來民主化浪潮，可見【下一頁】

HK BGE：上市公司旗下　前CEO捲AAX事件、背後股東神秘

HK BGE於2021年成立，屬於上市公司HKE Holdings （01726） 旗下全資附屬公司，並指公司於2022年起籌備，並已申請VATP牌照。

公開資料，HK BGE曾聘用陳振雄（Thor Chan）為CEO，而陳振雄是已倒閉加密交易所AAX的前行政總裁和聯合創辦人。AAX去年倒閉時，主腦蘇偉毅盛傳捲款逾3000萬美元資產潛逃，警方去年介入調查時曾拘捕兩名男子，有指陳振雄為其中一人。

HK BGE今年2月公布，委任歐陽健男為行政總裁，歐陽健男2018年加入HashKey集團，曾是已獲證監發牌的HashKey Exchange 首席營運總監。

據最新公司註冊處資料，HK BGE目前只有兩名董事，包括歐錦霈和紀丹娜，分別為公司運營主管、業務發展主管。公司網站目前只向受邀專業投資者開放。

HK BGE公司網站目前只向受邀專業投資者開放。

HK BGE母企HKE Holdings市值約23億元，公司主席兼大股東為現年31歲的連浩民。連浩民於2021年參與香港選委會選舉獲自動當選，2022年入稟高院提清盤呈請中國恒大 （03333） ，引起內媒關注，有推測他是具「公海賭王」之稱的連卓釗之子，但未獲證實。

加密交易所AAX倒閉 兩漢涉嫌欺詐落網 涉案金額9800萬，可見【下一頁】

勝利數碼科技：勝利證券投資　

勝利數碼科技為本地老牌證券商勝利證券 （08145） 有份投資的公司，公司執董包括香港證券業協會主席高鵑。勝利證券近年在虛擬資產投資活躍，同時持有證監會1號（虛擬資產交易）、4號（虛擬資產諮詢服務）及9號（虛擬資產資產管理服務） 牌照。

開市追揸沽

相關文章：

【JPEX案】證監會新增虛擬資產交易平台申請者名單　目前僅4個申請中（附名單）

【JPEX案】證監會交代調查JPEX時序　梁鳳儀：事件不會改變香港發展Web3生態

【JPEX案】一文看清JPEX事態發展　遭連番狙擊仍企硬經營

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 證券商 港股 HKE HOLDINGS（01726） 證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【虛擬銀行】ZA Bank上半年淨虧損率收窄約60個百分點　客戶月均卡消費次數近15次

下一篇文章

【人工智能AI】亞馬遜力拓人工智能　向OpenAI競爭對手Anthropic投資312億元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款