【JPEX案】4家香港虛擬資產交易平台申請者背景如何？　其中一間前CEO曾涉AAX案、大股東身份神秘

▲ 【JPEX案】4家香港虛擬資產交易平台申請者背景如何？ 其中一間前CEO曾涉已倒閉平台AAX

虛擬資產平台JPEX涉欺詐案，牽涉資金已破14億元，證監會今日改變原有立場，決定公開虛擬資產交易平台（VATP）申請者，回應公眾要求。證監會強調，申請中的平台或公司不一定獲得牌照，而且依然不受其監管，著公眾對申請者名單上的平台，不要抱住錯誤的安全感。

證監會公布的4名申請者，包括HKVAX、HKbitEX 、HK BGE和勝利數碼科技，4家公司以往已向外披露有意申請香港VATP牌照，以下是相關平台的背景簡介：

HKVAX：獲原則上發牌

HKVAX中文名為「香港虛擬資產交易所」，於8月中已公布獲得證監會原則上批准通知書，可進行第一類及第七類受規管活動，揚言可成為香港第3間持牌虛擬資產交易平台，預計核心產品包括場外交易（OTC）經紀商服務、機構級交易平台、100% 保障的託管服務。

HKVAX網站顯示公司有3位聯合創始人，當中行政總裁吳煒樑曾任中信期貨國際部的董事總經理，目前是香港總商會（HKGCC）金融及財資服務委員會的副主席。

HKbitEX—創辦人曾任職港交所 同系早前發行香港首個證監准許STO

HKbitEX中文名為「香港數字資產交易集團」，以「首批申請VATP機構之一」所自居。HKbitEX創辦人高寒過去曾任職港交所 （00388） ，期間曾參與港股通、債券通等，並有份制訂港交所在大中華區的業務策略。高寒創立HKbitEX後，招攬多名港交所前同事加盟，其中較注目的是2020年尋來前上市審查組聯席主管史琳加入成為首席開發總監。

高寒同時為太極資本集團主席，HKBitEX正正屬於集團旗下的虛擬資產交易所業務。

太極資本本月中公布，發行首個面向專業投資者的房地產基金證券型代幣發行（STO），也是首個香港證監會准許的基金代幣化集資模式，集資資金將用於購入位於太子的5個零售物業。

HK BGE：上市公司旗下 前CEO捲AAX事件、背後股東神秘

HK BGE於2021年成立，屬於上市公司HKE Holdings （01726） 旗下全資附屬公司，並指公司於2022年起籌備，並已申請VATP牌照。

據公開資料，HK BGE曾聘用陳振雄（Thor Chan）為CEO，而陳振雄是已倒閉加密交易所AAX的前行政總裁和聯合創辦人。AAX去年倒閉時，主腦蘇偉毅盛傳捲款逾3000萬美元資產潛逃，警方去年介入調查時曾拘捕兩名男子，有指陳振雄為其中一人。

HK BGE今年2月公布，委任歐陽健男為行政總裁，歐陽健男2018年加入HashKey集團，曾是已獲證監發牌的HashKey Exchange 首席營運總監。

據最新公司註冊處資料，HK BGE目前只有兩名董事，包括歐錦霈和紀丹娜，分別為公司運營主管、業務發展主管。公司網站目前只向受邀專業投資者開放。

▲ HK BGE公司網站目前只向受邀專業投資者開放。

HK BGE母企HKE Holdings市值約23億元，公司主席兼大股東為現年31歲的連浩民。連浩民於2021年參與香港選委會選舉獲自動當選，2022年入稟高院提清盤呈請中國恒大 （03333） ，引起內媒關注，有推測他是具「公海賭王」之稱的連卓釗之子，但未獲證實。

加密交易所AAX倒閉 兩漢涉嫌欺詐落網 涉案金額9800萬，可見【下一頁】

勝利數碼科技：勝利證券投資

勝利數碼科技為本地老牌證券商勝利證券 （08145） 有份投資的公司，公司執董包括香港證券業協會主席高鵑。勝利證券近年在虛擬資產投資活躍，同時持有證監會1號（虛擬資產交易）、4號（虛擬資產諮詢服務）及9號（虛擬資產資產管理服務） 牌照。

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