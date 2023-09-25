▲ 【人工智能AI】亞馬遜力拓人工智能 向OpenAI競爭對手Anthropic投資312億元

亞馬遜（美：AMZN）向OpenAI競爭對手，人工智能初創公司Anthropic投資最多40億美元（約312億港元），成為Anthropic的股東之一，反映亞馬遜加強人工智能領域投資，以追趕微軟（美：MSFT）及Google母企Alphabet（美：GOOG）的步伐。

亞馬遜及Anthropic將會組成策略聯盟，發展先進的生成式AI。Anthropic會選擇Amazon Web Services（AWS）作為其首要雲服務供應商，而Anthropic亦會向AWS客戶提供度身訂造及微調功能的的獨特功能。

Anthropic亦會使用AWS設計的半導體，訓練其AI應用程式的基礎模型。基礎模是經過大量資料訓練的大型AI程序，用來解決各種任務。

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編輯：陳韻妍