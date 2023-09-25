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【轉數快】轉數快累計逾1262萬個戶口 5周年大抽獎最多賞1萬元

Hot Talk 16:33 2023/09/25

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轉數快按月上客大幅放緩至只增1.6萬個

跨銀行轉帳系統轉數快（FPS）的按月上客量大幅放緩，市場期望銀行趁這快速支付系統於本周四（9月28日）正式踏入5周年紀念，推着數谷客，望有助增加新登記戶口。

據香港銀行同業結算公司的統計，截至8月底止轉數快共錄得逾1262.4萬個帳戶登記，跟去年底的1147.7萬個戶口相比，今年首8個月累計增加逾114.7萬個登記；如以幅度計，驟升近10%。

按月上客數正放緩

不過，若只以單月比較，相比7月份的1260.8萬個戶口，上月新戶口按月只增1.6萬個新戶，較過往動輒月添10多萬個新戶，如今上客量明顯放緩。

隨着轉數快踏入5周年，大小銀行趁機推大抽獎作推廣，最多獎賞1萬元，甚至是全城熱搶新iPhone，推廣活動包括：

（1）中銀香港 （02388） 由8月21日到10月7日，推FPS5周年大抽獎推廣活動，名額共165個。客戶經手機銀行「轉數快5周年大抽獎登記頁」成功登記抽獎活動，並完成指定交易，例如經FPS收款等，每名合資格客戶可參加20次抽獎，頭獎為5000元，有5個名額；二獎為1000元，名額10個；三獎為500元，名額50個。

（2）滙豐（HSBC）為慶祝「轉數快」推出5周年，滙豐將舉行大抽獎，合資格客戶於9月11日至11月30日期間完成指定任務，即有機會贏取最新型號iPhone 一部，名額30個。

（3）東亞 （00023） 大抽獎的頭獎有1萬元，客戶選用電子理財功能，例如以「Pay！」、即轉數快功能轉帳等，登入BEA App可享1次抽獎機會。

（4）星展銀行為慶祝轉數快及電子印花推出5周年，最高賞1230元現金獎賞，且準備一系列慶祝活動以答謝客戶的支持。所有星展客戶可獲免費電子印花一個（價值10元），完成合資格交易，更可參加升級獎賞獲400元現金獎賞。此外，使用轉數快轉賬至星展帳戶，可獲高達100元現金獎賞。再者，綁定星展賬戶至WeChat Pay HK帳戶消費，可獲高達230元獎賞。最後，透過星展iBanking網上理財，或 DBS digibank HK app登記，並繳交政府帳單（包括稅單、地租及運輸署帳單）﹐可享高達500元現金獎賞。

開市追揸沽

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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