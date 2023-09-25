亞馬遜續布局AI 向初創投資40億美元

亞馬遜（AMZN）宣布向初創公司Anthropic投資高達40億美元，其中首期投資12.5億美元，並可選擇追加27.5億美元。

此舉是亞馬遜在人工智能（AI）領域與微軟（MSFT）和Google等日益壯大的雲計算競爭對手展開競爭的戰略之一，以確保與正在重塑行業格局的AI初創公司建立聯繫。這項投資可能會刺激對AI晶片的需求，為亞馬遜的AI基礎設施提供動力。

作為交易的一部分，亞馬遜的員工和雲客戶將提前獲得Anthropic的AI技術，並將其整合到自己的業務中。Anthropic還承諾將主要使用亞馬遜的雲服務來訓練其未來的AI模型，

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Anthropic由OpenAI的前高管共同創立，專注於生成式AI，並致力於訓練AI模型遵守道德價值觀。雖然Anthropic與Google保持著持續的合作關系，但這筆交易加強了亞馬遜在AI市場的地位。

亞馬遜的目標是為客戶提供廣泛的AI模型，減少客戶從其他供應商尋求AI解決方案的需求。亞馬遜與LexisNexis以及Bridgewater Associates和Lonely Planet等其他知名客戶的合作關系表明，這項投資凸顯了亞馬遜對AI技術和基礎設施的承諾，尤其是對企業市場的重視。

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