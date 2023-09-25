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美共和黨現分歧 拜登稱共和黨人應履行預算協議

環球政經 15:00 2023/09/25

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距離政府停擺的威脅僅剩一周時間，美國國會仍存在嚴重分歧，尤其是共和黨內部。

眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）正試圖為其計劃爭取支持，該計劃涉及批准包括軍事和國土安全資金在內的四項主要法案，以爭取極右翼共和黨人的支持，他們一直不願支持一項權宜之計的撥款法案。

然而，其中一些堅定的保守派要求更大幅度地削減開支，甚至超出拜登總統和麥卡錫之前斡旋達成的協議。在他們看來，持續性決議僅僅是拖延預算問題，他們對持續性決議的抵制對避免停擺構成了挑戰，一些人甚至暗示，如果麥卡錫允許民主黨支持的立法在眾議院通過，他的領導地位可能會受到影響。

 

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針對日益嚴重的危機，拜登總統批評了他口中的「極端共和黨人」，並敦促他們防止政府停擺。他指，國會共和黨領導層與他的政府在5月達成的協議旨在為國內和國家安全的關鍵優先事項提供資金，同時在十年內將預算赤字減少1萬億美元。

拜登強調，停擺將產生嚴重後果，影響食品安全、癌癥研究和兒童項目等領域，他呼籲共和黨人履行為政府提供資金的責任，並將其視為國會的核心職能。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

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撰文 : 林斯凱

經濟 美國國會 美國共和黨 美國民主黨 拜登 中美關係 美國 停擺
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