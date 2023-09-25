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天主教明我幼稚園及明我幼兒園   致力推動STEM教育   設立兒童成長檔案

都會情報 16:20 2023/09/25

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明我幼稚園本年度畢業典禮假灣仔伊利沙伯體育館舉行，圖為主禮嘉賓中大聯合書院院長王香生教授授憑予（奧運校）畢業生，旁為校監殷巧兒太平紳士。

明我教育機構（慈善團體）屬下的天主教明我幼稚園、明我幼兒園（港島校及奧運校），自政府政策推行開始，經已參加政府「幼稚園教育計劃」，成為免費幼稚園。    該校致力《推動STEM教育---發揮創意潛能》，將STEM（科學、工程和數學）元素的課程在教室舉行，培養兒童的創造力和解決問題的能力。為推行小班教學，「實行雙班主任制」，以增強對兒童作個別輔導。該校100%為合格幼稚園教師，其中已完成或正在修讀學士學位共35位，完成或正在修讀碩士學位共12位，積極推行「教師學位化」，以提升優質幼兒教育。在學習評估方面，為家長提供專為其子女設計的「兒童成長檔案」，紀錄兒童各學年身心發展的進程，作為兒童成長的引證。

天主教明我幼稚園及明我幼兒園已參加免費「幼稚園教育計劃」，現已接受2024至2025年度入學(包括網上)申請。入學申請詳情可瀏覽該校網頁：www.dominicsaviokg.org，或電2568 0181 （港島校：香港西灣河街82-98號）、2626 9323（奧運校：九龍旺角西海庭道海富苑海韻閣）查詢。為方便家長，該校更備有校車，港島校行走銅鑼灣至柴灣，奧運校行走油尖旺、柏景灣、維港灣及西九龍各區。

(特約)

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