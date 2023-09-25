福特就罷工一事上與工會取得進展 又稱：「重大差距需要彌補」

福特（Ford Motor）（F）周日(24日)表示，雖然在某些領域取得了進展，但在與美國汽車工人聯合會（United Auto Workers union）達成新勞資協議之前，它們還有「重大差距需要彌補」。周末會談結束後，該公司在晚間的聲明中說：「這些問題相互關聯，必須在一個支持我們共同成功的整體協議內解決。」

美國汽車工人聯合會（UAW）周五（22日）聲稱，與這家美國第二大汽車製造商的談判取得了 「真正的進展」。

與福特相反，UAW已將針對General Motors通用汽車（GM.N）和克萊斯勒母公司Stellantis（STLAM）的罷工擴大到全美38個零件配送中心。 目前尚不清楚周末是否有與通用汽車和 Stellantis 進行了主要談判。

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在先前四年的勞資協議到期後，UAW 於 9 月 15 日在底特律三巨頭的各一家組裝廠同時開始了史無前例的罷工。 周五，通用汽車和 Stellantis 工廠的罷工增加了約 5,600 名工人，而先前罷工的工人總數為 12,700 名。

UAW主席費恩（Shawn Fain）周五表示，福特已經改進了其合約報價，包括提高利潤分享和同意讓工人就工廠關閉問題舉行罷工，但他表示工會仍有嚴重問題需要解決。

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底特律三大汽車製造商提議在4-1/2 年內加薪20%，而UAW 則要求加薪40%，同時實行32 小時工作制，恢復固定福利退休金，並消除新舊員工之間的工資差距。

總統拜登（Joe Biden）將於周二前往密西根州表示對工人的支持，並訪問UAW 糾察線，而正在尋求新總統任期的特朗普（Donald Trump）將於周三在密西根州克林頓鎮就UAW 罷工發表講話 。

通用汽車上周表示，由於罷工導致零件短缺，該公司被迫閒置堪薩斯州的汽車工廠，並因此臨時解雇了堪薩斯州的 2000 名工人。 Stellantis 上周在俄亥俄州暫時解雇了 68 名員工，預計印第安納州將因罷工再解僱 300 名工人。

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記者：張瑋婷