【調查研究】 lululemon發表年度《全球幸福感報告》僅15%港人認同自己身心幸福

lululemon早前發表第三份年度「全球幸福感報告」，揭示全球幸福感狀況停濟不前。相較品牌於 2021 年，正值疫情高峰期間發佈的第一份報告結果，全球幸福感依然未有顯著提升。香港地區的幸福感指 數較去年平穩升至 75 分 (2022 年為 66 分)，但今年報告亦顯示，雖然有超過66%受訪者表示最重視身心幸 福，但每3個香港受訪者中就有1個人認為自己的幸福感相比以往任何時期低﹐只有15%香港受訪者認為自己達至整體身心幸福。

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lululemon表示，調查結果反映了大眾在追求身心幸福時陷入了力不從心的困局，即「對於身心幸福的加倍重視並未能因而實際上改善身心幸福。」。報告指，缺乏時間和空間運動是香港人身心幸福受阻的最主要因素。每三位受訪者中就有多於一位表示沒有時間審視自己的身心狀況。而每五位受訪者中就有多於兩位認同鄰近的公共運動場所關閉令自己減少了運動的機會。

此外，報告亦發現男性的幸福感明顯比女性低，有近一半男性受訪者認為自己的幸福感正處於最低點，高出女性受訪者的1.5 倍。男性追求身心幸福時感到格外困難，主要因爲男性面對更大社會刻板印象的壓力 (52%)、 更容易與社群產生隔閡 (49%)，以及不善表達情感 (63%)。

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而在年輕世代方面，Z世代受訪者大多明白敝開心扉對於改善心理健康的重要性，然後當中有許多人不會主動尋求協助。超過三分之一 Z 世代受訪者表示談及身心幸福的話題時會感到不自在，因而不會主動尋求協助。對於 Z 世代而言，談論心理健康的忌諱和阻礙相較老一輩更甚。

最後，香港僱員亦因身心幸福狀況欠佳而受到影響，報告指香港僱員平均每年會因身心幸福狀況欠佳而缺勤八天，而全球平均缺勤日數為五天。 每五位香港僱員受訪者就有接近三位表示工作為身心幸福帶來負面影響，並認為需要同時兼顧工作和家庭為他們帶來壓力。有68%僱員認為僱主應對他們的身心幸福負上責任，但超過一半僱員認為僱主未有落實足夠措施照顧僱員的身心幸福。

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撰文：鄭日棱