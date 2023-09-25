藝術融合傳統：啟迪學生正向價值觀

家庭倫理與孝道觀念建構社會秩序是中國傳統的儒家思想，本校視藝科融合中華文化，通過家校合作及在不同的課程內滲入中國人特有的倫理美德，並且透過校園活動和學術交流等推廣中國文化，藉此啟迪學生正面價值觀。

藝術融入生活，從生活中的體驗能有更深刻的感受。我校通過家校合作，推動中國文化的傳承和發展。其中，「國風壁畫」和「家添色彩壁畫」極具代表。「國風壁畫」設計概念來自中國畫的梅、蘭、菊、竹，是花之「四君子」，也是中國人感物喻志的象徵，此次壁畫有校董、家長、老師及同學的參與，彰顯了家校合作的重要性，同時邀請九龍城民政事務專員等人來校為壁畫開幕，加強與社區的聯繫。而「家添色彩壁畫」則是提升凝聚力與歸屬感，營造正向氛圍的校園，該計劃涵蓋所有成員，尤其是初中及高中的學生，期望能透過壁畫活動為校園這個「家」增添色彩，各人均為共建和諧幸福的家園而努力的決心，傳遞建立及守護家庭重要的訊息。

▲ 國風壁畫

▲ 家添色彩--全校總動員

▲ 國風壁畫

藝術的新，應該是對傳統的補充，並要有時代的氣象和氣度，有新的精神內涵。為此我校舉行了多姿多彩的校園體驗活動，如古風校園—時裝匯演暨國藝同樂日，讓同學們在活動中增進對中國文化的認識和了解。而環球課堂「緣 • 圓 • 源」交流計劃，則是藉着藝術聯繫不同地方的年青人，與內地及新加坡學校結合，以促進彼此交流學習，擴闊視野，建立友誼。

▲ 古風校園--時裝匯演暨國藝同樂日

▲ 建築--古風校園大變身

視藝科從家校合作以至在不同的課程內均滲入中國人特有的倫理美德， 在課程設計中，視藝科注重培養學生的品德，將孝道融入其中。「孝親心意暖繽紛藝術展」是一個全校初高中生均有參與的活動，學生會將自己的作品送給父母或親人，表達對父母的敬愛和感激之情。而與科活科合作的「抓子樂滿家」則是透過紮染為家人製作一件傳統玩意--抓子，然後與家人玩樂,不但能增進情感的交流，加強跨代溝通，並練習手眼協調。

▲ 「以聲傳愛」--為家庭注入力量(手指琴)

視藝科還注重傳統文化和現代科技的結合，讓學生從現今生活中尋找與傳統中國藝術文化相關的種種「痕跡」，從「看得見」的器物、建築空間、繪畫藝術中，學習多角度欣賞、尊重這些為我們盛載着珍貴記憶的載體。

▲ 網上學習琺瑯文化

▲ 「和諧之聲」和諧粉彩與空靈鼓

▲ 樂遊德蘭--學校是我家

最後，我校還為中六學生推行了一個名為「掛住你」的心靈藝術活動，靈感源自《遊子吟》中母親對子女的付出，透過在麻布袋上一針一線的刺繡，喻意校方對畢業生的祝福與掛念。

▲ 給中六的情書--掛住你

我校希望透過這些活動，讓學生更加了解中國優秀的文化，堅定我們對中華民族的「文化自信」，推動中華文化更好地走向世界。

(特約)