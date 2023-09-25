【夜消費優惠】海港城逢星期二6pm後戲票買一送一   低至$20一張 再送$100美食現金券

由9月25日起，尖沙咀海港城推出一系列消費獎賞活動，顧客以DBS信用卡簽賬最高可賺取HK$3,450電子美食及購物現金券。由晚上6時起優惠更特別加碼，包括逢星期二6時後戲票買一送一優惠、晚上7時後送額外免費泊車、晚上8時後多間餐廳買一送一及$100任選3款甜品和飲品等，期望進一步刺激人流消費。此外，在國慶日更會舉辦煙花觀賞活動及贊助天星小輪免費乘搭日。海港城將於10月陸續舉辦更多優惠活動，包括大抽獎、美妝及餐飲主題體驗活動。

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全日優惠



1. 用DBS信用卡於海港城簽賬賺高達3,450元美食及購物現金券

由9月25日至11月5日，海港城與DBS合作推出多重消費獎賞，顧客用DBS信用卡於海港城簽賬，即可賺高達3,450元海港城電子美食及購物現金券。顧客可自由選擇於海港城之精選商戶包括連卡佛、Facesss、lululemon、GigaSports、NB1906、Nike、Samsonite及Victorinox購物時使用現金券。而電子美食現金券則可在海港城26間食肆內使用，包括OMOTESANDO KOFFEE、Tea WG、千両、ÉPURE、八一漁八、Harbourside Grill 、花圖等等。

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晚上6時後優惠



2.海運戲院星期二推出買一送一優惠，再送100元美食現金券

海港城聯乘海運戲院帶來夜場電影購票優惠。除了現時的夜場購票優惠，由9月26日至11月5日的每個星期二，於戲院即場購買晚上6時後之電影放映場次，即可享買一送一優惠。再憑相關電子消費收據及電影戲票票尾，即可換領海港城100元電子美食現金券。

最優惠攻略，每人只需20元即可睇戲！購買星期二晚上9時後的2D電影場次可享有三重優惠：首先憑現時海運戲院的推廣以40元購票，再享有今次活動的買一送一優惠，更可換領100元電子美食現金券。



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3.聯同多間商戶推出晚上購物限定優惠

海港城特意推出「晚上賞食、賞買、賞優惠」活動，為顧客搜羅一系列晚上6時後的購物限定優惠！參與品牌包括AMOREPACIFIC、Champion、CLUB MONACO、Fresh、Guerlain 法國嬌蘭、GUESS、La Prairie、LANCÔME、Sulwhasoo 雪花秀、Y-3等等。



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晚上7時後優惠



4. 消費100元即享3小時免費泊車

即日起至10月20日，逢星期一至五晚上7時後入車，消費HK$100即可獲得3小時免費泊車；消費200元更可享5小時。其他時段消費每100元可享1小時免費泊車，每日最高可享6小時。



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晚上8時後優惠



5.指定餐廳可享有買一送一及100元任選3款甜品和飲品優惠

由9月25日至11月5日，於晚上8時後入座指定海港城餐廳，即可享有特選餐牌買一送一優惠。晚飯後意猶未盡，想要找個地方好好再坐一坐聊一聊。海港城推出另一優惠，顧客在晚上八時後入座指定餐廳，就可用優惠價HK$100在指定餐牌上任選3款甜品和飲品。



參與餐廳包括最新開業的川菜八十里、米芝蓮一星餐廳ÉPURE、海景餐廳羲和雅苑、塚田農場、少女打卡必去餐廳花圖等等。



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國慶日限定活動



6. 開放海港城最佳海景位置，欣賞國慶煙花匯演

相隔五年，國慶煙花匯演再臨維港！當日海港城會在海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動，預計將有10,000名市民及遊客參與，一同欣賞這香港盛事。



由今日起至10月1日，顧客於海港城消費滿指定金額及捐款HK$30予香港公益金，即可換領煙花匯演入場券。消費1,500元或以上就可換領一張入場券，消費滿4,000元，即可換領4張入場券。參與「Shop for Free Dining」活動更可得到雙倍入場券。詳情請參閱：https://www.harbourcity.com.hk/tc/happening/2023-national-day-fireworks-display-harbour-city-charity-admission-ticket-redemption/



海港城更特別與網上預訂平台Klook合作招待2,000名中國內地及海外遊客，只需捐款100元予香港公益金，即可換領入場券一張，在海港城最佳觀賞位置享受煙花璀璨的一刻。



此外，海港城有25間海景餐廳食肆更可欣賞維港煙花匯演，涵蓋不同菜式。當中亦有餐廳在10月1日推出「煙花套餐」供大家預訂，適合一家大小、情侶及摰友相聚，包括最新開業的川菜八十里、粵藝館、Harbourside Grill及Paper Moon。



7. 免費搭天星小輪往來尖沙咀及灣仔

在國慶日當天，海港城贊助全日免費乘搭來往尖沙咀及灣仔的天星小輪，讓市民和遊客可以暢游維港，欣賞兩岸景色。



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撰文：陳詠妍