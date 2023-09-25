  • 31°C
香港時間 : 2023925日 (週一) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

與 Chilli Fagara 麻辣燙同慶中秋 品嚐美味獨特的中秋鹹湯圓 

都會情報 16:30 2023/09/25

分享：

分享：

中秋節將至，Chilli Fagara 麻辣燙特別推出一款節慶食品迎佳節。 在中秋節這個人月兩團圓的日子，餐廳誠意打造了美味的中秋鹹湯圓，象徵著家人團結、親密 和諧，以及親朋戚友之間珍貴的情感聯繫。 

這款精緻可口的鹹湯圓以獨一無二的味道為招徠，其內餡由鮮嫩的豬肉、香味馥郁的中式冬菇 和蝦乾巧手製作而成。為了增添節慶氛圍，Chilli Fagara 麻辣燙更特意熬煮一款融入正宗川菜 精髓的獨特麻辣風味高湯，並將鹹湯圓浸泡其中。菜式熱騰騰且香氣撲鼻，為食客締造撫慰人 心的溫暖時刻。 

對於希望與親友在家品嚐節慶食品的饕客，Chilli Fagara 麻辣燙更提供了令人興奮的選擇。由 9 月 1 日起，食客可以在 Chilli Fagara 麻辣燙網頁上訂購售價為 HK$168 的中秋鹹湯圓套裝， 每套共有六份湯圓；並在 9 月 16 日起，可親臨 Chilli Fagara 麻辣燙取貨。在 9 月 1 日至 15 日 期間預訂中秋鹹湯圓的客人，更可享專屬的八折早鳥優惠。至於在餐廳用膳的食客，亦可在 9 月 1 日起以 HK$96 的價錢享有一客兩份的中秋鹹湯圓，共同喜迎平安團圓的中秋佳節。 

關於 Chilli Fagara 麻辣燙 
Chilli Fagara 麻辣燙成立於 2005 年，旨在將川菜的豐富風味帶給一眾香港食客。由米芝蓮星級廚師陳 啟英領軍，餐廳呈現了一個非凡的創新和傳統川菜菜單，並以其「麻」、「辣」、「燙」的概念一枝獨 秀。Chilli Fagara 麻辣燙始終堅持著對品質的承諾，使用重慶省份種植的川菜香料，並與當地生產商建 立了緊密的合作關係，確保原材料供應的穩定性。不斷塑造著香港的餐飲風景之餘，重新定義了香港與 辣味的聯繫。 

地址：中環奧卑利街 7 號 
營業時間：星期一至日：早上 11 時 30 分至下午 3 時；下午 5 時至晚上 11 時 30 分 
電話：+852 2796 6866 或+852 2796 6766 
電郵：reservations@chillifagara.com 
網頁：www.chillifagara.com 
Instagram：@chilli.fagara

(特約)

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

香港人壽保險經理協會（GAMAHK）及 香港人壽保險經理協會慈善基金（GAMAHK Foundation） 保險界「慈善巨 Sing」歌唱比賽總決賽

下一篇文章

天主教明我幼稚園及明我幼兒園 致力推動STEM教育 設立兒童成長檔案
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款