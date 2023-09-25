與 Chilli Fagara 麻辣燙同慶中秋 品嚐美味獨特的中秋鹹湯圓 

中秋節將至，Chilli Fagara 麻辣燙特別推出一款節慶食品迎佳節。 在中秋節這個人月兩團圓的日子，餐廳誠意打造了美味的中秋鹹湯圓，象徵著家人團結、親密 和諧，以及親朋戚友之間珍貴的情感聯繫。

這款精緻可口的鹹湯圓以獨一無二的味道為招徠，其內餡由鮮嫩的豬肉、香味馥郁的中式冬菇 和蝦乾巧手製作而成。為了增添節慶氛圍，Chilli Fagara 麻辣燙更特意熬煮一款融入正宗川菜 精髓的獨特麻辣風味高湯，並將鹹湯圓浸泡其中。菜式熱騰騰且香氣撲鼻，為食客締造撫慰人 心的溫暖時刻。

對於希望與親友在家品嚐節慶食品的饕客，Chilli Fagara 麻辣燙更提供了令人興奮的選擇。由 9 月 1 日起，食客可以在 Chilli Fagara 麻辣燙網頁上訂購售價為 HK$168 的中秋鹹湯圓套裝， 每套共有六份湯圓；並在 9 月 16 日起，可親臨 Chilli Fagara 麻辣燙取貨。在 9 月 1 日至 15 日 期間預訂中秋鹹湯圓的客人，更可享專屬的八折早鳥優惠。至於在餐廳用膳的食客，亦可在 9 月 1 日起以 HK$96 的價錢享有一客兩份的中秋鹹湯圓，共同喜迎平安團圓的中秋佳節。

關於 Chilli Fagara 麻辣燙

Chilli Fagara 麻辣燙成立於 2005 年，旨在將川菜的豐富風味帶給一眾香港食客。由米芝蓮星級廚師陳 啟英領軍，餐廳呈現了一個非凡的創新和傳統川菜菜單，並以其「麻」、「辣」、「燙」的概念一枝獨 秀。Chilli Fagara 麻辣燙始終堅持著對品質的承諾，使用重慶省份種植的川菜香料，並與當地生產商建 立了緊密的合作關係，確保原材料供應的穩定性。不斷塑造著香港的餐飲風景之餘，重新定義了香港與 辣味的聯繫。

地址：中環奧卑利街 7 號

營業時間：星期一至日：早上 11 時 30 分至下午 3 時；下午 5 時至晚上 11 時 30 分

電話：+852 2796 6866 或+852 2796 6766

電郵：reservations@chillifagara.com

網頁：www.chillifagara.com

Instagram：@chilli.fagara



(特約)