【打機限制】騰訊網易中秋國慶未成年人限玩通知 每晚8至9點限制一小時

騰訊（00700）及網易（09999）分別發布中秋國慶假期期間，未成年人的遊戲時間限制通知，騰訊表示，從9月29日到10月6日期間，未成年人在每晚8點到9點之間可以遊玩1小時，假期期間總共可以累計遊玩8小時。

同時，網易表示，2023年中秋國慶假期期間和前後對未成年人游戲時間的限制如下：未成年人可以在9月29 日至10月6日期間，晚上8至9時體驗遊戲；10月7、8日則無法體驗遊戲。

騰訊周一（25日）收報304.4元，跌2.9%；網易收報158元，跌2.4%。

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記者：李兆明