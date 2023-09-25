【通脹似虎】通脹改變英國消費者購物習慣　Aldi利潤升近3倍

超級市場的自家品牌商品雖然未必特別優質，但因大都較其他品牌便宜，而成為很多想省錢的消費者的選擇。而英國和愛爾蘭的連鎖超市Aldi就表示，通脹導致的生活成本危機讓更多當地人改變購物習慣，愈來愈多消費者優先選用便宜的超市自家品牌商品。

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Aldi行政總裁Giles Hurley表示，消費者購買的超市自有品牌產品比以往任何時候都多，他預計這種情況會持續下去。Aldi是英國第四大超市，與競爭對手Lidl均是英國今年成長最快的公司之一，Aldi和Lidl銷售的絕大多數產品都是其自家品牌。

據Aldi數據顯示，以銷售價值計算，其自家品牌產品佔消費者購買商品的一半以上。由於自有品牌產品一般都較便宜，因此若用銷售數計算，這個差距會大。Giles Hurley表示：「目前自有品牌產品的成長速度，是其他品牌產品的兩倍。」

Aldi在過去12個月增加了近100萬顧客，三分之二的英國家庭現在於該連鎖店購物。Aldi現發布截至2022年12月的全年財務表現。英國銷售額成長近20億英鎊（約191億港元），達到155億英鎊（約1,483億港元）。營業利潤也增加至1.787億英鎊（約17億港元），幾乎是去年利潤的三倍。

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責任編輯：李智賢

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