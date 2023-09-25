【港元定存】滙豐半年港元定存息加至4.5厘 邊間中小行仲高息？

▲ 本月滙豐已兩度加港元定存息

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9月已屆尾聲，拆息爆升全線衝上逾5厘，今天（9月25日）有3間銀行壓軸加港元定期存款息，包括滙豐（HSBC）驟加3個月及半年年息0.3厘，新息率分別為3個月期4.3厘及半年期4.5厘，兩存期皆冠絕4大行；大眾銀行提高1個月年息0.2厘至4.2厘；交銀香港微升半年期年息0.05厘至4.2厘。

另外，東亞 （00023） 新推4個月年息4.88厘，反觀，建行亞洲減3個月年息0.1厘至4.7厘。

專家以龍頭發鈔行帶頭加息搶季結錢，料中小行被迫再跟加迎戰。

比拼4大行，近期已輪流加息，令3個月或以上的中長息齊齊重返4厘。滙豐於9月至今已兩度調升中短息，對上一次龍頭行於9月8日加3個月及半年年息至重上4厘，現時滙豐旗下3個月年息已累升0.8厘，半年更累加0.9厘。

市場關注大行會否掀加息戰

市場關注另外3間大型銀行會否再作相應上調，因滙豐於9月8日突襲加息後，未幾3大行爭相調升，中銀香港 （02388） 曾於9月12日尾隨龍頭行加息，恒生 （00011） 剛於上周二（19日）勁升半年期年息0.7厘至4.2厘，及至上周五（22日）輪到渣打香港 （02888） 提高半年期年息0.4厘至4.2厘。

本來4大行的半年期年息罕有劃一報4.2厘，可是，滙豐最新加至4.5厘，再抛離3大行而居首。

不過，大行雖密密加息，要是跟中小行相較量，息率仍有距離。3個月的高息王是花旗的5厘年息，附帶條件是私人客戶業務新客（開戶至少有800萬元資產），開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品，以上限800萬元新錢計，期內賺息逾9.9萬元，優惠至本周六（30日）。

至於半年期，年息冠絕全城是大新 （02345） 的4.9厘，門檻為10萬元，上限50萬元，須全新VlP客戶（每天理財總值須維持100萬元）；滙豐的4.5厘年息也罕有打入5甲列，緊次於富邦的4.7厘及大眾銀行的4.6厘，高踞第4位。

不過，市傳渣打向特選大戶推半年期4.7厘，又向銀債退款優惠提供1年期4.6厘，未知上述超高息是否續有，遂只以其網站的公開牌價息作比較。

此外，自從綠債 （新上市編號：04273） 於上周一（18日）開售後，至今已有13行加定存息，富融（Fusion Bank）上周末便提高半年年息0.1厘至4.4厘。

長假當前及適逢季結，今天隔夜息爆上5.75厘，1個月報5.29厘，1年更突破5.5厘。名嘴胡孟青今早開咪時，提醒好息之徒緊抓特惠息的良機，因季結前港銀趁拆息高企而難得齊加定存息。

順帶一提，滙豐亦勁加半年美元定期存款0.4厘至5.2厘，跟恒生看齊。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪