俄羅斯提出收「退出稅」 肯德基脫俄計劃又再推遲數月

據肯德基在俄羅斯的主特許經營權所有者稱，在交易即將完成時，美國制裁機構就對即將離開的外國公司徵收「退出稅」發表了意見，導致肯德基今年退出俄羅斯的計畫被推遲了數月。

據俄羅斯政治人物列溫（Sergei Levin）稱，莫斯科提出的新要求原本推遲了肯德基餐廳的撤離，並導致美國外國資產控制辦公室（OFAC）介入，造成了進一步的拖延。

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Levin是Unirest公司法律部門的負責人，該公司管理著百勝餐飲集團（Yum！Brands (YUM.N)，肯德基的美國母公司。這項延遲再次說明，隨著俄羅斯收緊限制，企業退出變得更加複雜。 高層表示，駕馭這些規則變得越來越難。

美國財政部拒絕發表評論。在今年 2 月 24 日，當肯德基退出協議的談判仍在進行時，美國財政部外國資產控制辦公室以常見問題（FAQs）的形式向業界發布了有關退出稅的合規指南。

百勝餐飲集團（Yum！Brands 於四月完成了從俄羅斯的退出，將主特許經營權轉讓給了由商人Konstantin Kotov 和Andrey Oskolkov 領導的當地特許經營商Smart Service。這筆交易包括其在俄羅斯的所有 肯德基餐廳、營運系統和Rostic's 品牌商標。價格未透露。

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列溫說：「尋找買家和商定基本條件的過程花費了一些時間。 」在基本條件達成一致後，出現了一項規定，即出售股份應徵得相關（政府）部門的同意。在考慮到這項新要求的情況下，買家獲得批准後，又出現了另一項要求，被華盛頓稱為 「退出稅 」的預算繳款。

列溫說：「關閉時間再次被推遲，支付退出稅的正確程序已達成協議。 」似乎一切都已達成一致，一切都在朝著完成的方向發展，然後外國監管機構，外國資產管制處，出現在了現場。結果，花了很長時間才解決，他指：「我們在 4 月中旬順利完成了所有工作。」

前肯德基餐廳於 4 月作為 Rostic's 餐廳開始營業，Unirest 希望在 2024 年完成從肯德基到 Rostic's 的品牌過渡，並計劃到 2023 年底，俄羅斯 1200 家餐廳中的 60% 將成為 Rostic's。

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責任編輯：張瑋婷