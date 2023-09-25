【百年老店】難抵通脹兼無人繼承　英國最古老玫瑰種植公司將結業

自1765年起就開始販售玫瑰的英國最古老玫瑰種植公司Cants of Colchester將結業。該公司由三位已80多歲的兄弟姐妹經營，他們表示近年生意已經靜了很多，必須面對正在虧損現實，而且他們的子女都不願接手這項業務，因此將在9月底結束業務。

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Cants of Colchester位於倫敦東北面的科爾切斯特，是英國有歷史記載最古老的城鎮，該店建於1765年，擁有超過250年的玫瑰種植經驗。該企業是一直由創始人的直系後裔經營的家族企業，目前由三位已80多歲的兄弟姐妹經營，他們對「多年來支持我們的忠實顧客」表示感謝。

公司經理Roger Pawsey表示，該公司種植和銷售玫瑰的業務正在虧損，其中一個原因是英國新房子「愈來愈小」，許多人家裡的花園很小，甚至是沒有花園，沒有空間種植玫瑰，轉而選擇能在花盆種植的、色彩繽紛的盆栽植物。另一方面，物價飆升也讓生活變得困難，人們放棄園藝，加上運輸成本翻倍，能源成本上漲影響成本，都是導致虧損的現實原因。

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責任編輯：李智賢

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